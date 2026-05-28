Suspenden las clases para este viernes 29 de mayo | Los alumnos tendrán un nuevo fin de semana largo en estas provincias Fuente: Archivo

Miles de estudiantes universitarios no tendrán clases este viernes 29 de mayo debido a un nuevo paro nacional docente que impactará en distintas universidades públicas del país.

La protesta fue confirmada por la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), en medio del conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las casas de estudio públicas.

Cuándo será el paro universitario y a quiénes afecta

El cese total de actividades se realizará durante toda la jornada del viernes 29 de mayo y alcanzará a distintas universidades nacionales de varias provincias argentinas.

Suspenden las clases para este viernes 29 de mayo | Los alumnos tendrán un nuevo fin de semana largo en estas provincias Fuente: Archivo Fuente: Shutterstock maroke

Desde el gremio explicaron que la medida incluirá la suspensión de clases y actividades académicas en rechazo a:

La falta de convocatoria a paritarias.

La pérdida del poder adquisitivo docente frente a la inflación.

La situación presupuestaria de las universidades públicas.

El reclamo por una Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza llega además después de las tomas realizadas en los colegios preuniversitarios Colegio Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini, donde estudiantes reclamaron mayores recursos para la educación pública.

Qué reclaman los docentes universitarios

Según detallaron desde Fedun, los salarios universitarios registraron una fuerte caída frente al avance de la inflación durante los últimos meses.

Desde la federación sostienen que el sector necesita una recomposición salarial del 52,1% para recuperar el poder adquisitivo perdido.

Además, confirmaron que después del paro del viernes continuarán las acciones gremiales y actividades de visibilización desde el 1 de junio en distintas universidades públicas del país.