Mezclar jengibre con limón | Para qué sirve y por qué lo recomiendan en invierno.

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Con la llegada del frío, las infusiones con ingredientes naturales recuperan protagonismo en los hogares argentinos. Una de las combinaciones más buscadas es la de jengibre con limón, y no es casualidad: juntos potencian sus propiedades individuales y forman un remedio casero con respaldo en la tradición y en la ciencia.

El jengibre es una raíz con sabor picante y aromático, reconocida por sus compuestos activos, entre ellos el gingerol, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Por qué esta mezcla funciona mejor que cada ingrediente por separado

El limón aporta una alta concentración de vitamina C, antioxidante clave para fortalecer las defensas. Al combinarse con el jengibre, se produce un efecto sinérgico: mejora la absorción de nutrientes y optimiza la respuesta inmunológica del organismo.

El limón aporta una alta concentración de vitamina C, antioxidante clave para fortalecer las defensas. Al combinarse con el jengibre, se produce un efecto sinérgico: mejora la absorción de nutrientes y optimiza la respuesta inmunológica del organismo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este contexto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México señala que en época de frío se recomienda el té de jengibre con limón porque ayuda a combatir el resfriado y sus síntomas. No se trata de un medicamento, sino de un complemento con beneficios concretos y acumulables.

Qué beneficios tiene el jengibre con limón para el cuerpo

Los principales efectos de esta combinación son:

Sistema inmunológico: la vitamina C del limón y los compuestos antimicrobianos del jengibre ayudan a prevenir resfriados, aliviar el dolor de garganta y reducir la congestión nasal.

Digestión: el jengibre estimula los jugos gástricos y reduce la hinchazón y los gases. El limón favorece la producción de bilis en el hígado, lo que facilita la digestión de las grasas.

Náuseas: el jengibre es uno de los remedios naturales más estudiados para este síntoma. El aroma del limón refuerza el efecto calmante.

Inflamación: los gingeroles del jengibre actúan bloqueando compuestos inflamatorios, lo que lo convierte en un analgésico natural suave para dolores musculares y articulares.

Metabolismo: ambos ingredientes tienen un leve efecto termogénico y contribuyen a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda al control del azúcar en sangre.

Cuándo y cómo tomarlo

Lo más recomendado es consumir la infusión en ayunas o antes de las comidas para maximizar su efecto digestivo e inmunológico.

La preparación es simple: rodajas de jengibre fresco en agua caliente con el jugo de medio limón . Se puede agregar una cucharadita de miel para endulzar y potenciar el efecto calmante sobre la garganta.

No hay una dosis única establecida, pero el consumo moderado de una a dos tazas por día es la referencia más extendida entre los especialistas en medicina natural.