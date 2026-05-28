Un nuevo paro docente afectará a miles de alumnos de distintos niveles educativos. La medida de fuerza dejará sin clases el viernes a facultades, escuelas y polos universitarios.

Los profesores reclaman una recomposición salarial y un mayor presupuesto para el sistema en un contexto en donde otros sindicatos docentes también presionan por mejoras en sus ingresos.

Paro docente: qué alumnos se ven afectado y hasta cuándo es la medida de fuerza

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario llevan adelante un cese total de tareas que inició el 26 y se prolongará hasta el 30 de mayo en reclamo de mejoras salariales.

La medida afecta a las 12 facultades, cuatro escuelas y los dos polos universitarios de la institución.

El secretario general de COAD, Federico Gayoso, confirmó el paro docente y cuestionó el aumento otorgado por el Gobierno nacional. “Nos dieron por decreto un aumento del 1,5%, que es la mitad de la inflación estimada para el mismo mes” , sostuvo.

Durante los días se realizarán distintas asambleas en las unidades académicas para determinar el plan de acción. Para el 5 de junio se prevé habrá un plenario nacional para las medidas del sexto mes.

Las facultades afectadas son todas las unidades académicas de la UNR dispuestas en todo Rosario y el interior santafesino.

Paro docente en la UNR.

Cómo seguirá el paro docente una vez terminado mayo

Entre las posibilidades que evalúan los gremios docentes aparece un paro de clases por tiempo indeterminado a partir del segundo cuatrimestre.

“Estamos llegando a un punto realmente crítico”, advirtió Gayoso. Además, durante junio el sindicato realizará una consulta entre docentes para definir cómo continuar el conflicto.