Tras el feriado del 25 de mayo por el Día de la Revolución, un grupo de argentinos disfrutará de otro fin de semana largo para cerrar el mes con un descanso extendido de tres días.

A diferencia del último asueto que fue a nivel nacional, esta vez se trata de una jornada de cese de tareas local.

Declaran feriado el viernes 29 de mayo, a quiénes beneficia

Este viernes será asueto en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, y en Villalonga, partido de Patagones. En ambos casos, se trata de aniversario fundacionales.

De esta manera, los empleados de la administración pública y los trabajadores del Banco Provincia quedarán exentos de asistir a sus centros laborales. En caso de los privados, dependerá íntegramente de la decisión que tome su empleador.

Feriado.

Al ser viernes 29, se unirá al fin de semana para formar tres días de descanso consecutivos.

Todos los feriados que queda nen 2026

Según el calendario de feriados oficial publicado por el Gobierno nacional, quedan los siguientes asuetos:

Lunes 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).

Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.