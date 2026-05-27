Las vacaciones de invierno 2026 presentan un esquema con fechas variables según la provincia. Este escenario es debido a que cada jurisdicción fija su propio cronograma educativo, dentro de los lineamientos del Consejo Federal de Educación, por lo que el receso se distribuye en distintos períodos según el distrito.

Como ocurre cada año, la pausa invernal se concentrará principalmente durante julio y abarcará dos semanas consecutivas para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior. Este receso permiten organizar viajes, actividades recreativas o simplemente planificar el descanso en casa.

Oficial: cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires

Los estudiantes de nivel escolar de la provincia de Buenos Aires comenzarán sus vacaciones a partir del 20 de julio, según informó el Ministerio de Capital Humano en el calendario oficial.

Asimismo, el receso invernal para el distrito bonaerense terminará el 31 de julio. En la misma línea, sumaron que el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre, dos días antes de Nochebuena.

Por su parte, las vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires también iniciarán el 20 de julio y finalizarán el 31 de ese mes. De la misma manera, se determinó que todos los niveles de la Ciudad darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

Los estudiantes de nivel escolar disfrutarán de varios días sin clases por el receso de invierno.

Provincia por provincia, ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026?

Jurisdicción Receso invernal Finalización Buenos Aires 20/07 al 31/07 22/12/2026 CABA 20/07 al 31/07 18/12/2026 Catamarca 13/07 al 24/07 18/12/2026 Chaco 20/07 al 31/07 18/12/2026 Chubut 13/07 al 24/07 18/12/2026 Córdoba 06/07 al 17/07 18/12/2026 Corrientes 13/07 al 24/07 18/12/2026 Entre Ríos 06/07 al 17/07 18/12/2026 Formosa 13/07 al 24/07 17/12/2026 Jujuy 13/07 al 24/07 18/12/2026 La Pampa 13/07 al 24/07 23/12/2026 La Rioja 13/07 al 24/07 18/12/2026 Mendoza 06/07 al 17/07 22/12/2026 Misiones 13/07 al 24/07 18/12/2026 Neuquén 13/07 al 24/07 18/12/2026 Río Negro 13/07 al 24/07 18/12/2026 Salta 13/07 al 24/07 18/12/2026 San Juan 06/07 al 17/07 18/12/2026 San Luis 06/07 al 17/07 18/12/2026 Santa Cruz 13/07 al 24/07 18/12/2026 Santa Fe 06/07 al 17/07 18/12/2026 Santiago del Estero 20/07 al 31/07 18/12/2026 Tierra del Fuego 13/07 al 24/07 18/12/2026 Tucumán 13/07 al 24/07 18/12/2026

Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.

Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.