En esta noticia

Las vacaciones de invierno 2026 presentan un esquema con fechas variables según la provincia. Este escenario es debido a que cada jurisdicción fija su propio cronograma educativo, dentro de los lineamientos del Consejo Federal de Educación, por lo que el receso se distribuye en distintos períodos según el distrito.

Como ocurre cada año, la pausa invernal se concentrará principalmente durante julio y abarcará dos semanas consecutivas para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior. Este receso permiten organizar viajes, actividades recreativas o simplemente planificar el descanso en casa.

Confirmado.Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan en cada provincia
Calendario.Feriados 2026 en Argentina: cuándo es el próximo fin de semana largo

Oficial: cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires

Los estudiantes de nivel escolar de la provincia de Buenos Aires comenzarán sus vacaciones a partir del 20 de julio, según informó el Ministerio de Capital Humano en el calendario oficial.

Asimismo, el receso invernal para el distrito bonaerense terminará el 31 de julio. En la misma línea, sumaron que el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre, dos días antes de Nochebuena.

Por su parte, las vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires también iniciarán el 20 de julio y finalizarán el 31 de ese mes. De la misma manera, se determinó que todos los niveles de la Ciudad darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.

Los estudiantes de nivel escolar disfrutarán de varios días sin clases por el receso de invierno.
Los estudiantes de nivel escolar disfrutarán de varios días sin clases por el receso de invierno.

Provincia por provincia, ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026?

JurisdicciónReceso invernalFinalización
Buenos Aires20/07 al 31/0722/12/2026
CABA20/07 al 31/0718/12/2026
Catamarca13/07 al 24/0718/12/2026
Chaco20/07 al 31/0718/12/2026
Chubut13/07 al 24/0718/12/2026
Córdoba06/07 al 17/0718/12/2026
Corrientes13/07 al 24/0718/12/2026
Entre Ríos06/07 al 17/0718/12/2026
Formosa13/07 al 24/0717/12/2026
Jujuy13/07 al 24/0718/12/2026
La Pampa13/07 al 24/0723/12/2026
La Rioja13/07 al 24/0718/12/2026
Mendoza06/07 al 17/0722/12/2026
Misiones13/07 al 24/0718/12/2026
Neuquén13/07 al 24/0718/12/2026
Río Negro13/07 al 24/0718/12/2026
Salta13/07 al 24/0718/12/2026
San Juan06/07 al 17/0718/12/2026
San Luis06/07 al 17/0718/12/2026
Santa Cruz13/07 al 24/0718/12/2026
Santa Fe06/07 al 17/0718/12/2026
Santiago del Estero20/07 al 31/0718/12/2026
Tierra del Fuego13/07 al 24/0718/12/2026
Tucumán13/07 al 24/0718/12/2026

Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.

Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.

  • En Buenos Aires y CABA, las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el lunes 3 de agosto.
  • En CórdobaSanta FeEntre RíosMendoza, San Juan y San Luis, el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el lunes 20 de julio.
  • Para el resto de las provincias con receso del 13 al 24 de julio, la vuelta se da el lunes 27 de julio.