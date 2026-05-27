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Las vacaciones de invierno 2026 presentan un esquema con fechas variables según la provincia. Este escenario es debido a que cada jurisdicción fija su propio cronograma educativo, dentro de los lineamientos del Consejo Federal de Educación, por lo que el receso se distribuye en distintos períodos según el distrito.
Como ocurre cada año, la pausa invernal se concentrará principalmente durante julio y abarcará dos semanas consecutivas para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior. Este receso permiten organizar viajes, actividades recreativas o simplemente planificar el descanso en casa.
Oficial: cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en la provincia de Buenos Aires
Los estudiantes de nivel escolar de la provincia de Buenos Aires comenzarán sus vacaciones a partir del 20 de julio, según informó el Ministerio de Capital Humano en el calendario oficial.
Asimismo, el receso invernal para el distrito bonaerense terminará el 31 de julio. En la misma línea, sumaron que el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre, dos días antes de Nochebuena.
Por su parte, las vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires también iniciarán el 20 de julio y finalizarán el 31 de ese mes. De la misma manera, se determinó que todos los niveles de la Ciudad darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.
Provincia por provincia, ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026?
|Jurisdicción
|Receso invernal
|Finalización
|Buenos Aires
|20/07 al 31/07
|22/12/2026
|CABA
|20/07 al 31/07
|18/12/2026
|Catamarca
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Chaco
|20/07 al 31/07
|18/12/2026
|Chubut
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Córdoba
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Corrientes
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Entre Ríos
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Formosa
|13/07 al 24/07
|17/12/2026
|Jujuy
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|La Pampa
|13/07 al 24/07
|23/12/2026
|La Rioja
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Mendoza
|06/07 al 17/07
|22/12/2026
|Misiones
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Neuquén
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Río Negro
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Salta
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|San Juan
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|San Luis
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Santa Cruz
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Santa Fe
|06/07 al 17/07
|18/12/2026
|Santiago del Estero
|20/07 al 31/07
|18/12/2026
|Tierra del Fuego
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
|Tucumán
|13/07 al 24/07
|18/12/2026
Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa.
Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia.
- En Buenos Aires y CABA, las vacaciones finalizan el viernes 31 de julio, por lo que las clases se retoman el lunes 3 de agosto.
- En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis, el receso concluye el viernes 17 de julio y el regreso a clases es el lunes 20 de julio.
- Para el resto de las provincias con receso del 13 al 24 de julio, la vuelta se da el lunes 27 de julio.