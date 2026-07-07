Confirmado por Educación | El Gobierno decretó que no habrá clases por 14 días en preescolar, primaria y secundaria en junio

En esta noticia Paro docente de 72 horas: cuándo no habrá clases

Los gremios docentes anunciaron un paro de 72 horas que afectarán las clases en los diferentes niveles escolares para los días lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio.

Así lo confirmó la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), quienes informaron una medida que paralizará las escuelas públicas de la provincia.

Además, se sumará al fin de semana largo del 9 de julio, en conmemoración por el Día de la Independencia.

Paro docente de 72 horas: cuándo no habrá clases

Se llevará adelante un paro docente de 72 horas en la provincia de Santa Cruz, en rechazo a la última oferta del Ejecutivo encabezado por Claudio Vidal.

Paro nacional confirmado | Docentes anunciaron una nueva medida de fuerza y toda esta semana no habrá clases (foto: archivo).

La medida fue comunicada por el Congreso Provincial docente, al asegurar que necesitan “una propuesta que nos saque de la pobreza”.

El gobierno propuso aumentos escalonados: 3% en junio, 10% en julio y 1% mensual de agosto a noviembre, además de la devolución de los días caídos en dos tramos. Sin embargo, los gremios lo consideraron insuficiente en relación a la canasta básica regional.

Además, los gremios también exigen la devolución total de los haberes que fueron descontados por las huelgas y la reparación de la escuelas que cuentan con problemas edicilios.

Vale destacar que estos tres días de paro quedarán unidos al feriado del 9 de julio y el día no laborable del viernes 10 de julio.