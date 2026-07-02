El próximo domingo 5 de julio, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Brasil y Noruega se verán las caras en el estadio Nueva York, en un duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Noruega ha destacado en su campaña como visitante, asegurando todos los puntos posibles hasta ahora, incluyendo una victoria clave. El equipo escandinavo está determinado a avanzar a los cuartos de final por primera vez en su historia en una Copa del Mundo.

En el bando contrario, Brasil intentará capitalizar su rol de favorito y seguir su búsqueda incesante por alcanzar la sexta estrella, un objetivo que persigue desde 2002.

La selección brasileña ya aseguró su clasificación a esta fase tras una épica victoria 2-1 sobre Japón, donde Casemiro logró igualar el partido y Gabriel Martinelli selló la remontada en el último suspiro.

Como la nación con más títulos en la historia del fútbol, Brasil, con cinco copas, reafirma su posición como principal candidato al campeonato.

Por su parte, Noruega avanzó al eliminar a Costa de Marfil con un marcador de 2-1, con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland. Este encuentro marcó el regreso de Noruega a los octavos de final, casi 28 años después de su última aparición en esta etapa, que fue en Francia 1998.

Resultados de Brasil en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Brasil 3 vs Haití 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Brasil 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Brasil 2 vs Japón 1 (29 de junio)

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Horario de Brasil y Noruega según países

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas