La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre el próximo cierre de operaciones bancarias que se llevará a cabo en México durante 2026, una medida que genera dudas entre los usuarios de distintas instituciones financieras del país.

Oficial y confirmado | Se acerca un cierre masivo de bancos el miércoles 16: se suspenderán operaciones y habrá cierre de persianas por única vez Fuente: Shutterstock Shutterstock

No obstante, el organismo aclaró que esta suspensión de actividades no está relacionada con problemas en el sistema bancario ni con alguna contingencia financiera. Se trata de un cierre previsto en el calendario oficial del sector debido a un día de descanso obligatorio para las instituciones financieras.

Cierre de bancos en 2026

De acuerdo con el calendario publicado por la CNBV, el miércoles 16 de septiembre de 2026 los bancos suspenderán la atención al público con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Independencia de México.

Se trata de una de las fechas cívicas más importantes de México. De hecho, está reconocida por la Ley Federal del Trabajo como un día de descanso obligatorio, por lo que la mayoría de los trabajadores no labora. Asimismo, las escuelas suspenden actividades con motivo de la celebración nacional.

Durante esa jornada permanecerán cerradas las sucursales bancarias y no habrá servicio presencial. Las actividades se reanudarán de manera habitual el jueves 17 de septiembre.

Ante esta suspensión, las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar cualquier trámite o movimiento que requiera atención en ventanilla para evitar inconvenientes.

¿Funcionan los cajeros automáticos durante los feriados?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas durante ese día, los cajeros automáticos seguirán operando con normalidad, por lo que será posible realizar retiros de efectivo y otras operaciones disponibles en estos equipos.

Asimismo, los servicios de banca por internet y aplicaciones móviles continuarán funcionando para efectuar consultas, transferencias y pagos, siempre que no dependan de procesos que solo se realizan en días hábiles.

Excepción al cierre masivo de bancos en México

Como ocurre habitualmente, Banco Azteca continuará brindando servicio durante el 16 de septiembre, ya que opera los 365 días del año.

Sin embargo, la institución recordó que las operaciones realizadas entre Banco Azteca y otras entidades financieras podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil, debido al cierre del resto del sistema bancario.