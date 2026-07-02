Millones de trabajadores y estudiantes disfrutarán de un nuevo fin de semana largo. ¿Cuándo será?

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El calendario de 2026 trae una nueva oportunidad de descanso para millones de trabajadores y estudiantes. El Gobierno de Colombia confirmó que el próximo lunes 13 de julio será feriado en todo el país, una medida que se aplica conforme a las disposiciones de la Ley Emiliani, la cual permite trasladar algunos festivos al lunes para crear fines de semana largos.

La jornada festiva corresponde a la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Aunque la celebración religiosa tiene lugar el 9 de julio, en 2026 el descanso obligatorio se trasladará al lunes 13, lo que permitirá un nuevo puente festivo para gran parte de la población y favorecerá la actividad turística y comercial en distintas regiones del país.

Millones de trabajadores y estudiantes disfrutarán de un nuevo fin de semana largo. ¿Cuándo será? (Fuente: Grok IA)

Por qué el lunes 13 de julio será feriado

El festivo del lunes 13 de julio corresponde a la celebración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá , una de las fechas religiosas más importantes del calendario colombiano. La conmemoración se celebra tradicionalmente el 9 de julio, pero en 2026 el descanso se trasladará al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani.

Esta normativa establece que varios días festivos se muevan al lunes más cercano con el objetivo de generar fines de semana largos, promover el descanso de los trabajadores e impulsar actividades como el turismo, el comercio y la recreación.

Qué se conmemora el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en Colombia

La festividad de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá honra a la patrona de Colombia, cuya imagen se encuentra en la Basílica de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá.

Cada año miles de fieles participan en celebraciones religiosas, peregrinaciones y actos litúrgicos para conmemorar esta fecha, considerada una de las más importantes dentro del calendario católico colombiano.

El lunes 13 de julio será feriado en Colombia y se conmemora el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en Colombia. (Fuente: Representación creada con IA)

Bancos y escuelas: cómo funcionarán durante el feriado del 13 de julio

El feriado del lunes 13 de julio modificará el funcionamiento de varios servicios en Colombia. Las entidades bancarias no prestarán atención presencial al público durante esa jornada, aunque los cajeros automáticos y los canales digitales continuarán operando con normalidad.

En cuanto a las instituciones educativas, la mayoría de colegios y universidades suspenderán las actividades académicas por tratarse de un festivo nacional. De esta manera, trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de retomar sus actividades habituales.