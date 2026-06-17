Algunos estudiantes en la República Argentina podrían tener un nuevo fin de semana largo de cuatro días antes de que concluya el mes de junio.

La suspensión de clases se dará en la previa al feriado del sábado y coincide con una medida que han adoptado recientemente los gremios docentes en el marco del reclamo al Gobierno Nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro universitario y suspensión de clases: quiénes podrían tener un fin de semana largo de 4 días

La clave del conflicto se conoció tras la decisión de la Federación Nacional Conadu Histórica de ratificar un paro nacional docente entre el 16 y el 20 de junio.

La Federación Nacional Conadu Histórica ratificó un paro nacional docente entre el 16 y el 20 de junio. (Foto: Archivo) EFE

La medida coincide con el feriado del Día de la Bandera, por lo que muchos estudiantes podrían quedarse sin actividad académica durante varios días consecutivos.

El alcance dependerá de cada universidad y del nivel de adhesión de los docentes al paro convocado por la federación.

Por qué los docentes universitarios rechazaron el acuerdo salarial

El reclamo gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y a la actualización de los salarios.

Según los gremios que rechazan el acuerdo, los aumentos ofrecidos están lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.

Entre los principales cuestionamientos aparecen:

El aumento del 21,3% previsto para junio.

El incremento adicional del 3% en octubre.

La diferencia entre los salarios actuales y los que establece la ley.

Qué incluye el acuerdo firmado entre el Gobierno y los rectores

El entendimiento alcanzado contempla mejoras salariales y fondos para distintas áreas del sistema universitario.

El reclamo gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y a la actualización de los salarios. (Foto: Archivo)

Entre los puntos incluidos figuran recursos para el funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y becas estudiantiles.

Los principales aspectos del acuerdo son:

Aumento salarial del 21,3% en junio.

Incremento salarial del 3% en octubre.

Suba del 20% para gastos de funcionamiento.

$50.000 millones para hospitales universitarios.

Incremento del 50% en las Becas Belgrano.

Sin embargo, las agrupaciones que impulsan el paro sostienen que estas medidas no resuelven el reclamo de fondo y por eso mantienen la protesta en distintas universidades públicas del país.