Las seis principales cadenas del sector agropecuario —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— aportarán en 2026 unos u$s 4613 millones en concepto de Derechos de Exportación (DEX), según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La estimación representaría una caída del 1% interanual frente a los u$s 4665 millones recaudados en 2025.

El monto se encuentra por debajo de los máximos registrados en 2021 y 2022, cuando las retenciones alcanzaron los u$s 8373 millones y u$s 9101 millones, respectivamente.

La Bolsa de Comercio de Rosario resaltó que en esos años “los precios internacionales de los commodities agrícolas alcanzaron sus máximos históricos al desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Aun así, la recaudación proyectada para 2026 se ubicaría un 50% por encima del mínimo de 2023, cuando la sequía redujo los volúmenes exportados y, en consecuencia, también la recaudación por derechos de exportación.

Para este año, la BCR prevé que el complejo sojero —que incluye poroto, harina, aceite y biodiésel— aporte u$s 3275 millones.

Le siguen el maíz, con u$s 754 millones; el trigo, con u$s 324 millones; el girasol, con u$s 158 millones; y la cebada y el sorgo, con u$s 79 millones y u$s 22 millones, respectivamente.

El impulso del segundo semestre

En el primer semestre del año, los seis principales complejos del agro aportaron u$s 1881 millones en concepto de retenciones, una caída del 51% frente a los u$s 3804 millones del primer semestre de 2025.

¿Cuál es el trasfondo? La comparación interanual está condicionada por dos factores excepcionales que, según la Bolsa de Comercio de Rosario, “alteraron el patrón habitual de declaración y tributación”.

El agro aportaría en 2026 unos u$s 4613 millones en concepto de retenciones, según la BCR

En primer lugar, el Gobierno anunció a comienzos del año pasado un esquema de baja temporal de los derechos de exportación para los principales granos (soja, maíz, trigo, girasol y sorgo, entre otros). La medida estuvo vigente entre febrero y junio, lo que incentivó al sector a anticipar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE).

“Ese mayor volumen declarado más que compensó las menores alícuotas y precios, apuntalando la recaudación del primer semestre de 2025 y elevando así la base de comparación contra la que hoy se mide 2026”, remarcó la BCR.

Un segundo factor fue la eliminación temporaria de los derechos de exportación en septiembre de 2025. En un contexto de alta presión en el mercado cambiario, el Ejecutivo adoptó una medida de “corto plazo” a pocas semanas de las elecciones legislativas de octubre.

En ese entonces, se estableció la suspensión de las retenciones para todos los granos (soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos) hasta fines de octubre. El beneficio llegó a su fin —en apenas tres días— cuando los exportadores presentaron ventas al exterior equivalentes a u$s 7000 millones.

“Esto comprimió la recaudación por retenciones del segundo semestre de 2025, que tocó los u$s 861 millones y, al mismo tiempo, consumió parte del volumen que, bajo un patrón normal, se habría declarado y tributado a comienzos de 2026”, recordó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Aun así, el segundo semestre ayudaría a compensar la menor tributación de los primeros seis meses. Entre julio y diciembre, se estima que el aporte del sector ascendería a u$s 2731 millones, más que triplicando la recaudación por retenciones del segundo semestre de 2025 y llevando la recaudación total de 2026 a u$s 4613 millones.

Cabe recordar que, en lo que va de 2026, ya rigió la reducción permanente de alícuotas de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos, dispuesta a comienzos de diciembre de 2025.

“Si bien ello implica una menor tributación por unidad exportada respecto de la vigente durante buena parte del año anterior, el aumento en el volumen exportado por las cadenas del agro compensa dicha reducción y contribuye a estabilizar el resultado fiscal entre años”, aclaró la BCR.

El complejo sojero —poroto, harina, aceite y biodiésel— ingresará u$s 3275 millones en concepto de DEX en 2026

En el acumulado de los primeros siete meses del año, las exportaciones de los principales granos y derivados industriales alcanzaron un volumen récord de 69 millones de toneladas, en línea con una demanda que viene absorbiendo granos en niveles récord.

Entre los cultivos destacados se encuentran el trigo, con exportaciones por 11,7 millones de toneladas (70% por encima del promedio de los últimos años), y el girasol, con envíos por 5 millones de toneladas (el doble de sus despachos habituales).

Baja de retenciones

Recientemente, el Gobierno puso en marcha una reducción de dos puntos porcentuales en los derechos de exportación aplicados al trigo y la cebada. La medida comenzó a regir en junio, con una alícuota que quedó establecida en 5,5%.

Para el resto de los cultivos (soja, maíz, girasol y sorgo), se estableció un esquema progresivo que se iniciará en enero de 2027 y finalizará en diciembre de 2028:

Soja y sus derivados

El cronograma prevé una baja mensual de 0,25 puntos porcentuales desde enero de 2027 y de 0,5 puntos porcentuales mensuales a partir de enero de 2028. A fines de 2027, la alícuota de la soja quedará en 21%, mientras que a fines de 2028 se ubicará en 15%.

En cuanto a los subproductos sojeros (por ejemplo, harina y aceite), la alícuota quedará en 19,5% en 2027 y en 13,5% en 2028. El biodiésel, en cambio, quedará en 18% y 12%, respectivamente.

Maíz y sorgo

La reducción será de 0,25 puntos porcentuales por trimestre. De esta manera, en el primer trimestre de 2027, las alícuotas bajarán de 8,5% a 8,25% y finalizarán ese año en 7,5%.

En 2028, en tanto, el recorte será de 0,5 puntos porcentuales por trimestre, por lo que ambos cultivos cerrarán el año con una alícuota del 5,5%.

Girasol

Tendrá un esquema semestral. Pasará del 4,5% actual al 4,25% en el primer semestre de 2027 y, luego, al 4% en la segunda mitad del año.

Durante 2028, la reducción será de 0,5 puntos porcentuales por semestre: bajará a 3,5% en los primeros seis meses y terminará el año en 3%.