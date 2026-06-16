En el marco del reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, se anunciaron nuevas medidas de fuerza que se llevarán adelante del 16 al 20 de junio. En esta línea, distintos alumnos no tendrán clases por 24 horas.

La CONADU, que nuclea los gremios de distintas universidades nacionales, anunció un paro docente de una semana que afectará a diferentes establecimientos educativos del país.

Paro universitario de una semana: cuándo no habrá clases

Como a este cese en las clases se le suma el feriado nacional del lunes 15 de junio, por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuyo aniversario original es el 17 de junio, el paro universitario durara cuatro días.

De esta manera, no se dictarán clases en ninguno de los establecimientos de algunas provincias por 5 días seguidos.

La medida fue oficializada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector.

El alcance del paro docente y hasta cuándo se extiende

Las federaciones gremiales convocaron a un paro nacional educativo tras rechazar la oferta salarial del Gobierno y exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida busca frenar la pérdida de poder adquisitivo del sector y garantizar el presupuesto para el funcionamiento de los edificios y la investigación académica en todo el país.

Paro nacional confirmado | Docentes anunciaron una nueva medida de fuerza y toda esta semana no habrá clases (foto: archivo).

El plan de lucha afecta las actividades escolares de forma total o parcial en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Chubut y Tierra del Fuego .

Por su parte, los instituos universitarios y terciarios verán una huelga general en todo el territorio. Por su parte, para escuelas primarias y secundarias el impacto depende del acatamiento en los distritos bonaerense y fueguino.

Los más afectados por el paro

Universidades Públicas Nacionales : Adhieren los docentes y nodocentes de casas de estudio como la UBA, UNLP, UNR, UNC, UNT y la UNaM, suspendiendo clases y mesas de examen.

Colegios Preuniversitarios : Instituciones de nivel medio dependientes de las universidades nacionales (como el Colegio Nacional de Buenos Aires o la Escuela Superior de Comercio de Rosario) suspenden sus actividades.

Escuelas Provinciales de Educación Obligatoria : Colegios primarios y secundarios de la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego sufren alteraciones en el dictado de clases por convocatorias de gremios locales.

Institutos de Formación Terciaria: Centros de educación superior no universitaria y de formación docente adheridos a las federaciones convocantes también paralizan sus aulas.

Las voces oficiales y el futuro del paro

“Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente ”, detalló el gremio sobre los reclamos salariales.

En los últimos días, los rectores del CIN se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno propuso un incremento salarial cercana al 24% para este año.