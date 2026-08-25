Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) confirmaron un nuevo paro de 48 horas para fines de agosto. La medida forma parte de un plan de lucha nacional por el financiamiento de las universidades y los salarios del sector.

La protesta se realizará el último jueves y viernes del mesy alcanzará a los docentes que adhieran a la medida en las distintas unidades académicas de la UNR. El reclamo incluye la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Paro docente en Rosario: cuándo no habrá clases en la UNR

La medida de fuerza comenzará el jueves 27 de agosto y continuará durante el viernes 28. Durante esas jornadas, los docentes de Rosario que adhieran al paro no dictarán clases.

La medida de fuerza comenzará el jueves 27 de agosto y continuará durante el viernes 28. Shutterstock / Composición Canva

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) informó que la protesta se realiza en coordinación con otras asociaciones de base, la federación CONADU y trabajadores nodocentes.

Los estudiantes deberán tener en cuenta que la adhesión al paro puede variar según cada docente y unidad académica. Por eso, para conocer si una actividad específica será suspendida, deberán consultar los canales oficiales de su facultad o escuela.

Las fechas confirmadas son:

Jueves 27 de agosto: comienza el paro de 48 horas.

Viernes 28 de agosto: continúa la medida de fuerza.

UNR: la protesta alcanza a los docentes que adhieran al paro.

Motivo: reclamos por financiamiento universitario, salarios y presupuesto.

Por qué los docentes universitarios vuelven a parar

COAD reclama al Gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y sostiene que existe un incumplimiento de la norma. El planteo se suma al reclamo por una recomposición de los salarios docentes.

Según el sindicato, el sector acumula un 34% de aumento salarial adeudado. Además, COAD afirma que la deuda representa el equivalente a 4,5 salarios si se calcula en términos de masa salarial.

El gremio también reclama un aumento urgente del presupuesto universitario para recuperar programas de becas, atender el mantenimiento de los edificios y afrontar otras necesidades de las casas de estudio.

Qué reclaman por las universidades y la investigación

El conflicto no se limita a los salarios. Desde COAD también cuestionaron el nivel de financiamiento destinado a las universidades públicas y reclamaron recursos para sostener sus distintas actividades.

Entre los principales puntos planteados por el gremio, además de salarios, aparecen:

Presupuesto: piden mayores recursos para el funcionamiento universitario.

Becas estudiantiles: buscan recomponer las partidas destinadas a los estudiantes.

Mantenimiento edilicio: reclaman fondos para atender las necesidades de infraestructura.

Investigación científica: advierten sobre el impacto del desfinanciamiento en el sector.

Desde COAD señalaron que el deterioro del financiamiento de la investigación pone en riesgo puestos de trabajo y afecta el desarrollo científico del país.