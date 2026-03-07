Durante décadas, los científicos aseguraban que los tiburones habitaban todos los océanos del planeta excepto la Antártida. Pero un hallazgo reciente acaba de derribar esa creencia: un tiburón dormilón, una de las especies más misteriosas y longevas del mundo, fue visto por primera vez nadando en aguas casi congeladas cerca de las islas Shetland del Sur. La escena, captada por una cámara submarina instalada a 500 metros de profundidad, dejó desconcertados a los investigadores más experimentados. “No creo que haya tiburones en la Antártida”, señaló sorprendido el profesor Alan Jamieson, director del Centro de Investigación Oceánica Profunda Minderoo-UWA, al revisar las imágenes del enorme ejemplar. El tiburón, de entre dos y tres metros de longitud, pertenece al grupo de los tiburones dormilones, famosos por su capacidad de vivir cientos de años y prosperar en profundidades extremas. Hasta ahora, solo se los había visto en regiones como el Ártico o el Pacífico Norte. Nunca tan al sur. El registro cambia lo que se creía posible: estas aguas rondan el punto de congelación, un entorno que durante décadas se consideró demasiado hostil incluso para depredadores tan resistentes. A simple vista, este tiburón parece lento y pesado. Pero dentro de su cuerpo, la biología esconde mecanismos extraordinarios que funcionan como verdaderos poderes de supervivencia: Esto les permite actuar como verdaderos “tiburones polares”. La Antártida, que parecía un territorio prohibido para los tiburones, ahora suma un nuevo habitante. Un depredador silencioso, longevo, casi inmortal y con una fisiología diseñada para desafiar lo imposible. Lo cierto es que este descubrimiento redefine lo que se sabe sobre la vida marina en la Antártida y abre un nuevo capítulo en el estudio de especies adaptadas a condiciones extremas. El océano austral, una vez considerado demasiado frío para ellos, acaba de demostrar que aún guarda secretos que pueden sorprender incluso a la ciencia.