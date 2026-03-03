Una pareja que se dedica a crear contenido para su canal en YouTube, llamado Exploring the Unbeaten Patch (Explorando el camino no recorrido), protagonizó uno de los hallazgos más espectaculares en cuanto a coleccionismo de autos. En una de sus recorridas por el interior de Portugal, se encontraron con una espectacular colección de autos clásicos que, en su mayoría, pertenecen a la década del sesenta. En uno de sus últimos episodios, Bob, el protagonista de estos videos, en compañía de su pareja, Andrea, se topó con una decena de icónicos automóviles en un granero portugués. Bob, quien se autoproclama como “explorador urbano”, se acercó al galpón abandonado encontraron un tesoro abandonado, aunque en estado de oxidación y lleno de polvo. Bob recorrió todo el galón e identificó cada uno de los vehículos estacionados: A lo largo del video, Bob se detiene a explorar el interior de cada automóvil que le llamó la atención. En algunos casos sorprendió el estado de conservación de ciertas partes: capot, volante, guantera, radio, puertas, espejo retrovisor, parabrisas, entre otras cosas. Según el creador de contenido, parecía que el dueño del lugar acumulaba estos vehículos para restaurarlos y devolverlos a la calle en algún futuro. Sin embargo, quedó todo a medio hacer y los autos quedaron abandonados luego de que su propietario falleciera en el 2020. Si bien se trata de autos valiosos por sus años de vejez, se trataría de un gasto millonario en repararlos y que vuelvan a funcionar en la ciudad. Es por eso que ningún fanático de los automóviles fue a buscarlos y los vehículos seguirán acumulando polvo en el galpón.