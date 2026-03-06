Los científicos argentinos lograron un hito histórico en la conservación ambiental al confirmar el nacimiento de una nueva cría de una de las especies más amenazadas y en peligro de extinción. El animal, nativo del norte del país, estuvo al borde de la desaparición por la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva. El yaguareté es una de las especies más importantes en Argentina por su valor cultural (apareciendo incluso en el billete de $ 500) y su valor en el ecosistema. Al estar en la cima de la cadena alimentaria, regula las poblaciones de otros animales como carpinchos, venados, tapires, entre otros. Además, los especialistas en conservación ven a la especia como un “paraguas”, es decir que indican la salud del medioambiente. Cuando un hábitat puede sostener yaguaretés, puede albergar otras especies. Los especialistas determinaron que actualmente hay dos hembras con crías en la región del río Bermejo, lo que significa que la zona ofrece condiciones estables para la reproducción. El histórico hallazgo fue posible gracias a las diferencias físicas entre los cachorros, lo cual llevó a los científicos a determinar que fueron dos nacimientos independientes- El hallazgo argentino fue confirmado mediante cámaras trampas instaladas en sectores claves del parque nacional. Las imágenes permitieron a los científicos verificar la presencia de una hembra adulta acompañada por una cría en un entorno natural. Al pasar el análisis técnico, se descartó que se tratara de un ejemplar visto antes y se confirmó el descubrimiento. El yaguareté, internacionalmente conocido como jaguar, es el felino más grande de América. Hace siglos, habitaba cerca del 90% del territorio argentino, pero con el avance de la desforestación y la caza furtiva su presencia fue disminuyendo. Actualmente solo habita en tres regiones del norte argentino: Los científicos y organismos de conservación estiman que actualmente quedan menos de 250 libres en todo el país. Los animales son perseguidos por su piel y por los conflictos con los ganaderos. El parque nacional se convirtió en un área estratégica para la conservación del yaguareté en Argentina. Su extensión y alto nivel de protección son clave para que vuelvan al hábitat natural. Dentro de las principales acciones para defender a las especies nativas se encuentran: