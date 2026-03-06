Un importante descubrimiento paleontológico se dio en Santa Clara del Mar, donde dos turistas hallaron el fémur derecho de un perezoso gigante, conocido como Megatherium americanum, el cual sorprendió a la comunidad científica porque se trata del mejor conservado hasta la fecha en la región costera bonaerense. El fósil, de aproximadamente 80 centímetros de largo por 50 de ancho, corresponde a un ejemplar que habitó la zona hace alrededor de 400.000 años, cuando los megaterios dominaban la megafauna sudamericana. Los turistas Mario Cianciola y Lumar Ávila González se dieron cuenta de una estructura ósea anaranjada que sobresalía en los acantilados del sur de Santa Clara del Mar. Tras fotografiar la pieza, contactaron a un geólogo que les sugirió comunicarse con el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, cuyo equipo confirmó rápidamente la importancia del fósil. La extracción se realizó contrarreloj por la erosión costera y contó con la colaboración de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología del ISFT Nº194 de Miramar. Según los especialistas del museo Scaglia, el Megatherium americanum fue el mamífero terrestre más grande de la región pampeana. Alcanzaba hasta 6 metros de largo, 3 metros de alto en cuatro patas y podía erguirse hasta 4,5 metros, con un peso que superaba las 4 a 5 toneladas. Este fémur, uno de los más completos recuperados en décadas, permitirá avanzar en estudios sobre su morfología, comportamiento y musculatura, especialmente por su excelente estado de preservación. El fósil será trasladado al Museo de Ciencias Naturales Pachamama de Santa Clara del Mar, donde formará parte de la colección regional y continuará bajo investigación científica en el próximo tiempo.