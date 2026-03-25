Un equipo de científicos identificó a uno de los animales más longevos jamás registrados; un tiburón de Groenlandia cuya edad estimada ronda los 399 años. El hallazgo se basa en un estudio científico que analizó distintos ejemplares de esta especie que habita en las frías aguas del océano Ártico. Según los investigadores, el ejemplar más antiguo habría nacido alrededor del año 1627, lo que significa que este animal ya existía siglos antes de muchos eventos históricos modernos. Este descubrimiento volvió a captar la atención de la comunidad científica por su relevancia en el estudio del envejecimiento. El caso del tiburón de Groenlandia no solo destaca por su longevidad, sino también por las características biológicas que le permiten vivir durante siglos. Su estudio podría aportar información clave para comprender procesos vinculados al envejecimiento en otros vertebrados, incluidos los humanos. El hallazgo se consolidó a partir de una investigación internacional publicada en la revista científica Science. El estudio analizó 28 tiburones de Groenlandia que habían sido capturados de manera incidental por pescadores. Para determinar su edad, los científicos utilizaron una técnica poco habitual donde la datación por radiocarbono en las lentes oculares, un tejido del ojo que no se regenera a lo largo de la vida. A partir de este método, lograron estimar el momento en que se formó ese tejido y, por lo tanto, la edad aproximada del animal. Los resultados indicaron que algunos ejemplares superaban ampliamente los 200 años, mientras que el más grande podría alcanzar cerca de 399 años. La extraordinaria longevidad de esta especie se explica por una combinación de factores biológicos y ambientales. Entre los principales se destacan: Estas condiciones permiten que el organismo del tiburón envejezca de manera mucho más lenta que en otras especies. El tiburón de Groenlandia es una de las especies más enigmáticas del mundo marino. Puede alcanzar hasta 7 metros de longitud y pesar más de una tonelada. Se caracteriza por su desplazamiento lento, que rara vez supera los 2 kilómetros por hora, y por habitar en profundidades que pueden superar los 2.000 metros en aguas del océano Ártico. Su dieta incluye peces, calamares, focas y restos orgánicos, lo que lo convierte en un depredador adaptable a condiciones extremas. Investigadores consideran que su biología podría ofrecer pistas fundamentales sobre el envejecimiento en vertebrados. Algunas hipótesis señalan que estos tiburones tendrían mecanismos eficientes para reparar el ADN y mantener el funcionamiento celular durante largos periodos. Además, su metabolismo lento podría contribuir a reducir el desgaste del organismo con el paso del tiempo. Estos factores convierten al tiburón de Groenlandia en un modelo natural valioso para futuras investigaciones médicas y biológicas. Calcular la edad de especies longevas representa un desafío para la ciencia, ya que muchos animales marinos no presentan indicadores visibles de crecimiento. En este caso, el análisis de las lentes oculares mediante radiocarbono permitió estimar la edad con mayor precisión. Este método se basa en comparar los niveles de carbono presentes en el tejido con registros históricos. Técnicas similares también se utilizan para estudiar otras especies de larga vida, lo que permite comprender mejor sus ciclos biológicos y su relación con factores como el cambio climático y la actividad humana. A pesar de su capacidad para vivir durante siglos, el tiburón de Groenlandia no está exento de riesgos. La pesca incidental, la contaminación y los cambios en el ecosistema del Ártico representan amenazas para su supervivencia. El estudio de esta especie no solo permite conocer más sobre la vida en los océanos, sino también sobre la necesidad de proteger ecosistemas que albergan formas de vida únicas en el planeta.