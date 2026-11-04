Tormenta eléctrica durante la noche sobre la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y algunas severas para este miércoles 4 de noviembre. El aviso alcanza a toda la provincia de Corrientes, con excepción del sureste, donde rige una advertencia amarilla, y al sur y centro de Misiones.

Según el informe emitido por el SMN, se esperan lluvias abundantes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta naranja por tormentas en Corrientes y Misiones

El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. El organismo indicó que, las tormentas previstas para este miércoles podrían presentar distinta intensidad, con algunos episodios de características severas.

Las áreas de Corrientes y Misiones bajo alerta meteorológica naranja. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Las condiciones más intensas se esperan en el centro y norte de Corrientes y en el sur de Misiones . En esas zonas, las precipitaciones podrían alcanzar los valores más elevados del pronóstico, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles complicaciones.

Lluvias de hasta 190 mm, granizo y ráfagas superiores a 90 km/h

De acuerdo con el parte del SMN, las tormentas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Los valores de lluvia acumulada se ubicarán entre los 90 y 190 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Además, el pronóstico contempla la posibilidad de caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que pueden exceder los 90 kilómetros por hora.

Tormentas sobre la ciudad y nubes densas a baja altura. Shutterstock

Por su parte, la combinación de estos fenómenos puede provocar anegamientos, caída de ramas y otros inconvenientes, especialmente en sectores vulnerables a las lluvias intensas y los fuertes vientos.

Qué recomienda el SMN ante una alerta naranja

Ante este nivel de advertencia, el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de puertas y ventanas y evitar salir mientras se desarrollan las tormentas.

También aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de electricidad.

En caso de inundaciones, es importante evitar circular por calles anegadas y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda.