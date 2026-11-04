Qué jubilados no cobran el bono de $ 70.000 en noviembre: ANSES aclaró el requisito indispensable para acceder en el calendario de pagos de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados cobrarán durante el calendario de pagos de noviembre el bono de refuerzo de $ 70.000.

En esta línea, las jubilaciones aumentarán un 1,93% durante el onceavo mes del año en el marco de la ley de movilidad. Es importante mencionar que las fechas de pago sufrirán modificaciones durante la segunda semana del mes por la visita del papa León XIV a Argentina.

Qué jubilados cobran el bono de refuerzo de $ 70.000

Los adultos mayores cobrarán en noviembre un haber total de $ 514.158,46, el cual se conforma por $ 444.158,46 de haber con aumento y el bono de $ 70.000.

ANSES informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 1,93% en noviembre en el marco de la ley de movilidad. El porcentaje deriva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en septiembre por el INDEC.

Sin embargo, hay que aclarar que el extra no se paga a todos por igual, sino hasta alcanzar el máximo de $ 514.158,46. Es decir, si un adulto mayor cobra $ 480.000 de haber, el bono será de $ 34.158,46.

Qué jubilados no cobran el bono de $ 70.000 en noviembre: ANSES aclaró el requisito indispensable para acceder en el calendario de pagos de noviembre. Fuente: Shutterstock S.Toey

Cuánto cobran los pensionados en noviembre

El incremento también se aplicará para los pensionados, quienes cobrarán el bono de refuerzo de $ 70.000. Los montos serán los siguientes:

Jubilación mínima con bono: $ 514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 380.910,92

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

ANSES publicó el calendario de pagos con las modificaciones por los feriados por la visita del papa León a Argentina. De esta manera, los titulares con DNI terminado en 2, 3 y 4 percibirán sus haberes el 13 de noviembre: