Mientras muchos argentinos esperan la llegada del próximo feriado del lunes 15 de junio, un grupo de bonaerenses tendrá un descanso adicional antes de esa fecha.

La posibilidad de contar con un nuevo fin de semana largo generó consultas entre trabajadores y vecinos que buscan organizar actividades, viajes o reuniones familiares. Aunque no se trata de un feriado nacional, la disposición permitirá sumar una jornada libre en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Puán tendrá un día libre por su aniversario y habrá actividades durante toda la jornada

El asueto administrativo fue dispuesto para el viernes 5 de junio en la localidad de Puán, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La localidad bonaerense de Puan tendrá asueto administrativo el próximo viernes 5 de junio por su aniversario fundacional. (Foto: Municipalidad de Puan)

La jornada especial responde a la conmemoración del 150° aniversario fundacional del distrito, una fecha que forma parte de su calendario institucional.

Según lo informado por las autoridades locales, la medida alcanzará principalmente a trabajadores de organismos públicos y a quienes se desempeñan en sucursales del Banco Provincia.

Durante el día también se desarrollarán distintas actividades abiertas a la comunidad:

Recitales y espectáculos al aire libre.

Propuestas culturales.

Encuentros históricos.

Actividades recreativas para residentes y visitantes.

La fundación de Puán se remonta al 5 de junio de 1876, cuando se instaló un campamento militar impulsado por el coronel Salvador Maldonado. Ese hecho es considerado el punto de partida del posterior crecimiento urbano de la localidad bonaerense.

¿Cuáles son los próximos feriados nacionales que quedan en el calendario 2026?

Después del asueto en Puán, el próximo feriado nacional será el lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , trasladado para conformar un fin de semana largo.

Días más tarde, el calendario incluirá el feriado del sábado 20 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano .

Además, todavía quedan varias fechas de descanso previstas para el segundo semestre de 2026. Entre los principales feriados y días no laborables figuran:

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, mientras se acerca el feriado del 15 de junio y el fin de semana del Día del Padre, los habitantes de Puán tendrán una jornada adicional de descanso que les permitirá anticipar los planes de ocio y las actividades recreativas.