El 7 de agosto es uno de los festivos patrios más importantes del calendario colombiano. (Fuente: Montaje EC)

El viernes 7 de agosto de 2026 será día festivo en todo el territorio colombiano por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, una de las fechas patrias más importantes del país. Al caer en viernes, millones de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

Esta conmemoración es un festivo nacional de carácter inamovible, por lo que se mantiene siempre el 7 de agosto y no puede trasladarse a otro día de la semana.

Además de representar una jornada de descanso para gran parte de la población, la fecha también tiene un profundo significado histórico y político, ya que recuerda la victoria del Ejército Libertador en 1819, un hecho decisivo para consolidar la independencia del entonces Virreinato de la Nueva Granada.

Qué se celebra el 7 de agosto en Colombia

La Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819 cerca de Tunja, marcó la derrota de las tropas realistas por parte del ejército comandado por Simón Bolívar, abriendo el camino hacia la independencia de Colombia.

Por ese motivo, el 7 de agosto figura entre los festivos nacionales obligatorios y, al coincidir este año con un viernes, dará lugar a un descanso de tres días consecutivos para quienes no deban trabajar durante el fin de semana.

El 7 de agosto es uno de los festivos patrios más importantes del calendario colombiano. Freepik

En caso de que un empleado sea requerido para prestar servicios ese día, la empresa deberá reconocer el pago correspondiente conforme a las normas laborales aplicables a domingos y festivos.

¿El viernes 7 de agosto es un puente festivo?

Sí, aunque no por aplicación de la Ley Emiliani. A diferencia de otros festivos que se trasladan al lunes siguiente, la Batalla de Boyacá es una fecha inamovible, por lo que siempre se celebra el 7 de agosto.

En 2026, la coincidencia con un viernes genera de manera natural un fin de semana largo, sin necesidad de modificar el calendario.

Esto permitirá que muchas familias aprovechen la fecha para viajar, descansar o participar en las actividades conmemorativas organizadas en diferentes regiones del país.

Qué se conmemora durante la Batalla de Boyacá

La Batalla de Boyacá es considerada uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia colombiana. Su resultado permitió asegurar el control sobre Bogotá y consolidó el proceso independentista liderado por Simón Bolívar.

El enfrentamiento tuvo lugar en el histórico Puente de Boyacá, ubicado a pocos kilómetros de Tunja, un sitio que actualmente es uno de los principales monumentos históricos del país.

Desde la Constitución de 1886, además, el 7 de agosto quedó asociado a la posesión presidencial, razón por la cual los mandatarios colombianos asumen el cargo en esa fecha cada cuatro años.

Así queda el calendario de festivos para lo que resta de 2026

Después del festivo del 7 de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio:

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza o Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, agosto concentrará dos festivos nacionales, mientras que septiembre no tendrá jornadas de descanso obligatorio dentro del calendario oficial.