El débito automático simplifica la administración de los gastos cotidianos, pero la falta de control sobre los conceptos descontados suele derivar en pérdidas económicas invisibles.

El débito automático simplifica la administración de los gastos cotidianos, pero la falta de control sobre los conceptos descontados suele derivar en pérdidas económicas invisibles.

Aumentos no notificados, membresías olvidadas, duplicación de facturas o cobros de servicios nunca contratados impactan directamente sobre el saldo de las cuentas bancarias o el límite de la tarjeta de crédito.

Frente a estas irregularidades, el marco normativo argentino otorga a los usuarios financieros herramientas de ejecución directa para detener un cobro antes del vencimiento o exigir la devolución de los fondos cuando el débito ya fue procesado.

Cómo hacer el stop debit y solicitar la reversión de fondos

El ordenamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) contempla el procedimiento de stop debit o suspensión del pago en curso, el cual permite detener un débito automático específico correspondiente a un período determinado.

Para que la orden sea efectiva, la solicitud debe realizarse hasta las 24 horas hábiles previas al vencimiento de la obligación a través de homebanking, aplicación móvil o en sucursal bancaria. Esta medida frena la liquidación puntual por única vez , sin dar de baja la adhesión futura ni extinguir la obligación comercial si el servicio fuera legítimo.

En aquellos casos donde el cobro no autorizado o erróneo ya se hubiese ejecutado en la cuenta bancaria, el titular cuenta con un plazo de 30 días corridos desde la fecha del débito para solicitar la reversión de los fondos.

La solicitud debe realizarse hasta las 24 horas hábiles previas al vencimiento de la obligación a través de homebanking. Imagen ilustrada con Gemini

Según la Comunicación “A” 6909 del BCRA, la entidad financiera tiene la obligación de acreditar la devolución del dinero dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Para dar de baja el servicio de forma definitiva, se debe cancelar la adhesión en el banco y notificar por escrito a la empresa proveedora .

Cómo pedir la devolución del dinero paso a paso

Acceder a la banca digital: ingresar a la plataforma de homebanking o a la aplicación móvil del banco donde está radicada la cuenta.

Ubicar el menú de débitos: dirigirse a la sección de cuentas o movimientos y seleccionar la opción “Débitos automáticos”, “Débitos directos” o “Gestión de débitos”.

Seleccionar el cargo no autorizado: buscar en el historial el movimiento correspondiente al cobro incorrecto o no deseado y presionar la opción “Reversión” o “Devolución”.

Confirmar la solicitud y guardar el comprobante: validar la operación en el sistema y conservar el número de gestión o comprobante emitido para hacer el seguimiento del trámite.

Qué tipo de devolución pedís o recibís

Al iniciar este procedimiento ante la entidad financiera, el titular exige la restitución total del importe que fue debitado sin su consentimiento o de forma errónea en su caja de ahorro o cuenta corriente.

La normativa vigente exige que el reintegro se liquide de manera íntegra, devolviendo el 100% de la suma descontada sin deducciones ni costos administrativos por la gestión. Esta acreditación se refleja directamente como un crédito o saldo a favor en la misma cuenta donde se produjo el descuento original dentro de las 72 horas hábiles de presentado el reclamo.

Control mensual y pasos para encarar el reclamo ante el banco

Para mantener un seguimiento estricto de las finanzas personales y reaccionar dentro de los plazos normativos, la revisión periódica de las cuentas bancarias resulta indispensable.

El primer paso consiste en auditar la sección de débitos automáticos o directos dentro de los primeros cinco días de iniciado el mes , cotejando que los importes descontados por servicios con tarifa variable coincidan con las facturas emitidas por las compañías prestadoras y dando de baja las adhesiones en desuso.

Es fundamental identificar con precisión las fechas de vencimiento para cargar la orden de stop debit con al menos 24 a 48 horas de anticipación ante la entidad emisora. En todo momento se debe conservar el número de reclamo, el comprobante de solicitud de baja o la captura de pantalla de las operaciones tramitadas en el canal digital.

Si la entidad bancaria no responde o rechaza la reversión dentro de los 20 días hábiles establecidos por el régimen de Protección al Usuario de Servicios Financieros (PUSF), el cliente queda habilitado para formalizar la denuncia ante el BCRA y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Cuánto puede costar no controlar los débitos

Los costos ocultos de los débitos no provienen solo de facturas erróneas, sino del impacto financiero por falta de liquidez. En la caja de ahorro, un cobro imprevisto de $35.000 o $50.000 por seguros no solicitados o facturas duplicadas puede dejar la cuenta en cero y forzar giros en descubierto con altas tasas.

Si el saldo se traslada a la tarjeta de crédito y se paga el mínimo, se aplican tasas compensatorias (Ley N.º 25.065) que encarecen la deuda.