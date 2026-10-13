El combustible representa uno de los principales costos para las empresas que administran flotas de vehículos. En un contexto donde cada litro cuenta, disponer de información precisa sobre cada carga puede marcar una diferencia significativa en la eficiencia operativa y en la reducción de gastos.

Para responder a esa necesidad, AXION Smart reúne distintas herramientas orientadas a mejorar el control del consumo de combustible y facilitar la gestión diaria de las flotas. Entre ellas se encuentra el TAG de AXION Smart, que identifica automáticamente cada vehículo al momento de la carga y registra la operación correspondiente.

Información para tomar mejores decisiones

La posibilidad de conocer el consumo de cada unidad permite detectar desvíos, optimizar recorridos y administrar de manera más eficiente uno de los principales costos operativos de las empresas.

Además del registro de cargas, AXION Smart brinda información que facilita el seguimiento del desempeño de la flota, ayudando a planificar mejor las operaciones y a optimizar la utilización de los recursos disponibles.

Este tipo de soluciones resulta especialmente útil para empresas de transporte, logística, distribución y servicios, donde el combustible representa una parte importante de los costos operativos.

Foto: Axion Energy.

Tecnología aplicada a la gestión de flotas

La digitalización está modificando la forma en que las empresas administran sus vehículos. Acceder a información en tiempo real permite mejorar la planificación, reducir pérdidas y contar con herramientas que simplifican la toma de decisiones.

En ese contexto, AXION Smart acompaña a empresas de distintos sectores con soluciones orientadas a mejorar el control del combustible, optimizar la operación de las flotas y brindar mayor trazabilidad sobre cada carga realizada.

A medida que la gestión basada en datos gana protagonismo, este tipo de herramientas se consolida como un aliado para mejorar la eficiencia operativa y lograr un uso más inteligente de los recursos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.