Los trucos de limpieza caseros son muy populares en las redes sociales y muchos de ellos se han convertido en verdaderos aliados para la vida cotidiana .

En este sentido, existe uno que puede ayudar a remover el óxido de las ollas y sartenes, sin la necesidad de recurrir a productos químicos y que es muy fácil de aplicar.

La influencer @vekalife publicó en su cuenta de TikTok un video en el que explicó cómo preparar este truco y cuál es la manera correcta de aplicarlo.

Truco casero para limpiar las ollas oxidadas: qué se necesita

La experta en limpieza con métodos caseros, indicó que solamente se necesitan dos ingredientes: vinagre de alcohol y sal.

Este tipo de ingredientes contribuyen, según su experiencia, a una limpieza más efectiva al momento de remover el óxido de una olla, sartén u otras superficies que puedan dañarse con el tiempo.

Paso a paso, cómo aplicar el truco

Para realizar esta técnica, @vekalife indicó que deben seguirse una serie de pasos y que uno de los aspectos más importantes es “dejar reposar de 10 a 15 minutos”, lo cual optimizará el efecto limpiador.

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Los pasos para el truco

Rociar vinagre en las superficies oxidadas, dejar reposar entre 10 y 15 minutos y cubrir con paños de cocina.

Luego, quitar los paños e incorporar, en las mismas zonas, sal de cocina y con empezar a remover con la ayuda de una esponja. Es importante hacerlo con movimientos suaves para no dañar las superficies.

Una vez hecho esto, pasarle vinagre nuevamente y darle una última repasada con los paños para eliminar impurezas.

Por último, se debe secar bien y las ollas ya estarán listas para volver a utilizarlas.

¿Cómo evitar que las ollas y sartenes se oxiden?

Para evitar que las ollas y sartenes se oxiden , es fundamental limpiarlas correctamente después de cada uso y secarlas por completo antes de guardarlas.

Después de lavarlas, conviene utilizar un paño limpio y seco para eliminar los restos de agua y evitar dejarlas escurriendo durante períodos prolongados.

Otro consejo importante, por su parte, es guardar las ollas y sartenes en un lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de humedad.