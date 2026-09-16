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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó este miércoles un cambio clave para los planes de pago vigentes: amplió el débito directo para el cobro de cuotas altas.
La novedad se oficializó a través de la Resolución General 5896/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Andrés Edgardo Vázquez, titular del organismo.
Según se explicita en los considerandos de la norma, el cambio responde a una “adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria” que permitió ampliar las “posibilidades operativas para la gestión y el procesamiento de los débitos directos en cuenta bancaria”.
De esta forma, las operaciones que previamente debían cancelarse mediante transferencias electrónicas de débitos ahora podrán automatizarse.
Cambios en los planes de pago de ARCA
Ante la amplia oferta de planes de pago de ARCA, la entidad habilitó el débito directo en cuentas bancarias para facilitar el abono de las cuotas.
Previamente, los montos superiores a los $ 100.000.000 debían cancelarse obligatoriamente mediante transferencias electrónicas, sin embargo, ahora ARCA también cobrará de forma automática cuotas mayores a este valor.
La novedad comenzará a correr a partir del próximo jueves 1° de octubre y, para ello, ARCA pide a los contribuyentes que se aseguren de tener su Clave Bancaria Uniforme (CBU) correctamente registrada en el servicio web “Mis Facilidades” para cumplir con estas nuevas disposiciones.
La medida responde a mejoras en los sistemas de la red bancaria, los cuales ampliaron su capacidad operativa para gestionar y procesar débitos directos por montos elevados.
Los planes de pago que ofrece ARCA
ARCA suele tener abiertos distintos planes de pago para todo tipo de contribuyentes con deudas pendientes con el fisco de la seguridad social, impositivas o aduaneras.
Actualmente, la entidad ofrece un plan de facilidades de pago permanente, además de distintos incentivos para que sectores particulares abonen sus deudas, como Salud o las MiPyMES, entre otros.
También, en el marco de la reforma laboral, se aprobó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado para empresas, “destinado a regularizar las deudas por aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social alcanzados por el régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER)”.
Todas las opciones de planes de pago que ofrece ARCA hoy
- Plan de Facilidades de Pago Permanente: es el régimen general continuo para regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social (vencidas o a vencer en el mes).
- Plan para sujetos excluidos del Monotributo: destinado a contribuyentes que quedaron excluidos del Régimen Simplificado y necesitan financiar el saldo adeudado al incorporarse al Régimen General.
- Régimen de Regularización de Emergencia Nacional en Discapacidad: esquema de facilidades adaptado a las necesidades de los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
- Plan especial para MiPyMEs, Pequeños Contribuyentes y Entidades sin Fines de Lucro: ofrece condiciones de financiación adaptadas al perfil y el tamaño del contribuyente.
- Plan Especial Sector Salud
- Promoción del Empleo Registrado: plan enfocado en la regularización de cargas sociales y promoción del trabajo registrado en el marco de la Reforma laboral de Milei.
- Plan para Concursados y Fallidos: Dirigido a contribuyentes con acuerdos preventivos o en proceso de quiebra.
- Régimen de Regularización Voluntaria: plan de moratoria para deudas previsionales de trabajadores autónomos o monotributistas.
- Otros planes específicos: incluyen facilidades para Acuerdos Preventivos Extrajudiciales y cancelaciones de Tasa Judicial.