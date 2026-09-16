El límite que no deberías superar si no querés que investiguen tus transferencias. Foto (Archivo)

En esta noticia Cambios en los planes de pago de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó este miércoles un cambio clave para los planes de pago vigentes: amplió el débito directo para el cobro de cuotas altas.

La novedad se oficializó a través de la Resolución General 5896/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Andrés Edgardo Vázquez, titular del organismo.

Según se explicita en los considerandos de la norma, el cambio responde a una “adecuación de los mecanismos sistémicos utilizados por la red bancaria” que permitió ampliar las “posibilidades operativas para la gestión y el procesamiento de los débitos directos en cuenta bancaria”.

De esta forma, las operaciones que previamente debían cancelarse mediante transferencias electrónicas de débitos ahora podrán automatizarse.

Cambios en los planes de pago de ARCA

Ante la amplia oferta de planes de pago de ARCA, la entidad habilitó el débito directo en cuentas bancarias para facilitar el abono de las cuotas.

Previamente, los montos superiores a los $ 100.000.000 debían cancelarse obligatoriamente mediante transferencias electrónicas, sin embargo, ahora ARCA también cobrará de forma automática cuotas mayores a este valor.

ARCA (imagen ilustrativa El Cronista)

La novedad comenzará a correr a partir del próximo jueves 1° de octubre y, para ello, ARCA pide a los contribuyentes que se aseguren de tener su Clave Bancaria Uniforme (CBU) correctamente registrada en el servicio web “Mis Facilidades” para cumplir con estas nuevas disposiciones.

La medida responde a mejoras en los sistemas de la red bancaria, los cuales ampliaron su capacidad operativa para gestionar y procesar débitos directos por montos elevados.

Los planes de pago que ofrece ARCA

ARCA suele tener abiertos distintos planes de pago para todo tipo de contribuyentes con deudas pendientes con el fisco de la seguridad social, impositivas o aduaneras .

Actualmente, la entidad ofrece un plan de facilidades de pago permanente, además de distintos incentivos para que sectores particulares abonen sus deudas, como Salud o las MiPyMES, entre otros.

También, en el marco de la reforma laboral, se aprobó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado para empresas, “destinado a regularizar las deudas por aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social alcanzados por el régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER)”.

Todas las opciones de planes de pago que ofrece ARCA hoy