Estos carteles preventivos buscan alertar a los conductores sobre la posible presencia de menores por los lugares donde circulan. (Foto: Ley de Tránsito)

En las calles y rutas de Argentina, existen señales de tránsito que pueden resultar similares pero que guardan significados distintos. Una de las confusiones más comunes que se generan, en este sentido, es entre aquella que muestra la silueta de un niño con un cuaderno en la mano y la de otro que juega con una pelota.

Estos carteles preventivos buscan alertar a los conductores sobre la posible presencia de menores por los lugares donde circulan. Sin embargo, su figura difiere para cada caso y la colocación de los mismos varía según la zona.

¿Qué significan las señales de tránsito que muestran a un niño con un cuaderno y a otro con una pelota?

De acuerdo al Anexo L del Decreto Reglamentario 779/1995, que establece el sistema de señalización vial uniforme, ambas señales pertenecen a la categoría P.25 , denominada “escolares o niños”. Su función es advertir que pueden aparecer menores de manera imprevista en la vía pública.

La señal del niño con una pelota advierte sobre la posibilidad de que haya niños jugando en zonas cercanas a donde se circula. (Foto: Ley de Tránsito) Archivo El Cronista

La diferencia está en la figura que aparece en cada cartel: la señal del niño con un cuaderno representa a un escolar que camina, mientras que la del menor con una pelota representa a un niño que juega. De esta manera, cada dibujo remite a un contexto en el que puede haber chicos cerca de la calzada.

En el caso de aquellas que indican escolares, los carteles se colocan en zonas próximas a instituciones educativas. Para las que refieren a niños jugando, se pueden encontrar en plazas y espacios de recreación infantil.

¿Cuáles son los 4 tipos de señales de tránsito que existen en Argentina?

Las señales viales argentinas están organizadas en diferentes categorías, para facilitar su identificación y mejorar la seguridad vial. Cada grupo cumple con una función distinta y permite que los conductores interpreten rápidamente las condiciones del camino o las normas de circulación.

La señal del niño con un cuaderno representa a un escolar que camina cerca de la zona donde circulan autos. (Foto: Ley de Tránsito) Archivo El Cronista

Los principales tipos de señales son:

Reglamentarias o prescriptivas : indican prohibiciones, restricciones y prioridades.

Preventivas : advierten sobre peligros o condiciones especiales de la vía.

Informativas : brindan información sobre destinos, distancias y servicios.

Transitorias: alertan sobre obras, desvíos o situaciones temporales

¿Qué tipo de señal de tránsito es la del niño con un cuaderno y la del que juega a la pelota?

La señal P.25, en sus distintas variantes, es considerada una señal preventiva, que tiene por objetivo alertar sobre situaciones que pueden representar un peligro para quienes circulen. En el caso de los carteles que muestran a menores, su presencia indica que los conductores deben estar preparados para encontrarse con chicos cerca de la calzada.

En zonas cercanas a establecimientos educativos, deportivos y de lugares con gran circulación de personas, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una velocidad precautoria máxima de 20 kilómetros por hora durante el funcionamiento de esos establecimientos. La norma busca reducir los riesgos en sectores donde puede haber circulación intensa de peatones.