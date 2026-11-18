La preocupación por la situación económica se mantiene entre los principales problemas mencionados por los uruguayos en las últimas décadas, según repetidos sondeos de Equipos Consultores.

Más allá de respuestas espontáneas, las preguntas directas sobre la marcha de la economía revelan que cerca de la mitad de la población sitúa su opinión en un punto intermedio —“ni buena ni mala”—, mientras quienes la consideran “mala” o “muy mala” duplican a quienes la ven de manera positiva.

El seguimiento de los últimos dos años muestra una transición gradual: a principios de 2025 el saldo entre opiniones positivas y negativas era favorable, luego se equilibró hasta febrero de 2026 y desde abril de ese año pasó a ser netamente desfavorable. El punto más bajo se registró en abril con un saldo neto de -21, aunque en las dos mediciones más recientes se observan leves señales de estabilización y pequeñas mejoras.

En perspectiva histórica, las percepciones han variado según los ciclos económicos y los contextos políticos, pero con una constante: nunca predominó claramente una visión mayoritariamente positiva. Los juicios intermedios fueron casi siempre el grupo más numeroso. Las visiones más negativas se concentraron en momentos de crisis —como 2002— y en etapas de 2015 en adelante, mientras que el pico de opiniones favorables ocurrió durante el crecimiento del gobierno de Mujica, sin llegar a superar a las posiciones intermedias.

Desde 2020 las valoraciones se han asentado mayoritariamente en el “más o menos” con un balance negativo salvo en 2024; ello incluye gobiernos y contextos distintos, como la pandemia y la administración actual. En 2026 se notó un aumento de las miradas negativas, aunque sin modificar la estructura dominante de juicios intermedios.

Las diferencias por orientación política son claras: entre los votantes del oficialismo en la segunda vuelta predomina el equilibrio entre juicios intermedios y opiniones positivas y negativas similares, mientras que en los votantes de la oposición convive un fuerte núcleo de miradas negativas con una minoría positiva, aunque la mayoría sigue ubicada en el punto medio. Estas divisiones subrayan el rol que juegan los marcos políticos para interpretar la realidad económica.