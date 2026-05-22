El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que durante el mes de mayo de 2026 todos los bancos del país estarán cerrados durante el lapso de tres días y ciertas operaciones quedarán limitadas.

Cierran los bancos de todo el país por 72 horas: cuándo será

Conforme al calendario nacional de feriados para el 2026, el Banco Central de la República Argentina informó que debido al feriado nacional del 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo, las entidades permanecerán cerradas.

Por su parte, y al caer en día lunes, los bancos de todo el país no prestarán servicios por 72 horas ya que los días sábados y domingos tampoco permanecen abiertos.

Es oficial | Cierran todos los bancos del país por 72 horas y todas estas operaciones quedarán anuladas Fuente: Archivo ChatGPT

En tanto, es importante agendar esta fecha para no sufrir contratiempos con trámites que requieran de atención personalizada en sucursales u operaciones que requieran de la apertura de los bancos.

Qué días estarán cerrados los bancos en mayo

De este modo, las jornadas sin atención presencial ni cambiaria serán:

Sábado 23 de mayo.

Domingo 24 de mayo.

Lunes 25 de mayo.

Qué trámites y operaciones no se podrán hacer durante el cierre de bancos

Durante el cierre de los bancos de todo el país por el 25 de mayo y el fin de semana previo, habrá una serie de operaciones y trámites que quedarán inhabilitadas.

En este aspecto, no se podrán hacer:

Atención en ventanilla.

Depósitos o extracciones directas con personal.

Operaciones cambiarias tradicionales (compra/venta de dólar).

Trámites que requieran presencia física como apertura de cuentas o gestión de préstamos.

Presentación de documentación en sucursales.

Los servicios que estarán habilitados en el cierre de bancos

Aunque las sucursales bancarias permanecerán cerradas, muchos servicios funcionarán con total normalidad.

Las operaciones que sí se podrán hacer son: