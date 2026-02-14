El verano trae la búsqueda de bebidas refrescantes. Para los amantes del café, el cold brew es una opción ideal. Muchos creen que se necesita una máquina costosa o cápsulas para disfrutar de esta bebida. Un truco sencillo permite lograr un cold brew suave con una prensa francesa. La prensa francesa es versátil y sirve para preparar café caliente e infusiones frías. Este método extrae sabores del café sin la acidez de otros métodos. El resultado resalta notas más suaves y dulces del grano. Un café de buena calidad es esencial. Los granos de tueste medio o claro son ideales. El café debe molerse grueso, similar al azúcar. La proporción recomendada es de una parte de café por cuatro de agua, lo que garantiza un sabor equilibrado. El café molido se coloca en la prensa francesa. Se agrega agua fría y se mezcla suavemente. Se asegura que los granos estén bien empapados. La tapa se coloca sin presionar el émbolo. Se deja reposar en el refrigerador al menos 12 horas. El émbolo se presiona lentamente para separar los posos del líquido. El resultado es un cold brew suave y delicioso, listo para disfrutar. Puede servirse con hielo y añadirse leche o jarabes al gusto. Su versatilidad permite personalizarla. En Hudson entienden la cocina como un espacio de creación diaria. Bajo la premisa de que cocinar es crear, la marca desarrolla productos que combinan funcionalidad, diseño y materiales de calidad, pensados para acompañar tanto a quienes disfrutan de recetas elaboradas como a quienes valoran los pequeños rituales cotidianos. La Cafetera Francesa Plateada Hudson de 800 ml es una invitación a elevar la experiencia del café en casa de manera simple y elegante. Fabricada con vidrio resistente al calor y equipada con émbolo y tapa de acero inoxidable, permite una extracción pareja que potencia el aroma y el sabor natural del café. Su capacidad es ideal para preparar varias tazas en una sola pasada, mientras que su diseño sobrio y moderno se adapta con facilidad a cualquier cocina. Además, es práctica de usar y fácil de limpiar, lo que la convierte en una aliada para el día a día. Al momento de la publicación de este contenido, el precio de la Cafetera Francesa Plateada Hudson de 800 ml es de $38.030, según figura en el sitio oficial de la marca o en tres cuotas sin interés de $12.676,80 con débito.