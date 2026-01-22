En esta noticia
Los licuados de frutas y cereales son una alternativa práctica para mejorar la alimentación diaria. Entre ellos, el batido de banana y avena destaca por su aporte nutricional y su capacidad para sostener la energía durante todo el día.
Entre los beneficios que aporta a la salud, la banana aporta vitaminas A, B, C y E, además de minerales como potasio y magnesio, que favorecen la función muscular y el sistema cardiovascular.
Los beneficios de tomar licuado de banana y avena
La avena ofrece carbohidratos complejos y proteínas, lo que ayuda a conservar energía y mejorar la digestión. Juntos, estos ingredientes regulan el tránsito intestinal, reducen el colesterol y protegen el hígado gracias a su contenido de fibra y antioxidantes.
Según explican los expertos, el consumo regular de esta mezcla contribuye a la desintoxicación hepática, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora el estado de ánimo.
La banana incrementa la serotonina, lo que favorece la relajación y la calidad del sueño. La avena, por su parte, contiene betaglucanos que reducen el colesterol LDL y estabilizan los niveles de glucosa en sangre.
Otros beneficios que lo convierten en una opción completa:
- Mejora la digestión y facilita la eliminación de toxinas.
- Proporciona energía sostenida para entrenamientos y tareas diarias.
- Reduce calambres musculares gracias al potasio.
- Protege el corazón y regula la presión arterial.
- Favorece el descanso y el bienestar emocional.
