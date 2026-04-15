Un reciente estudio científico publicado en la revista European Heart Journal reveló cuál sería el mejor momento del día para tomar café y aprovechar al máximo los beneficios que esta infusión puede aportar a la salud. Según los investigadores, las personas que consumen café por la mañana presentan un menor riesgo de mortalidad en comparación con quienes lo beben a lo largo de todo el día. Este hallazgo invita a repensar los hábitos cotidianos asociados a una de las bebidas más populares en todo el mundo. A pesar de la controversia histórica en torno al impacto del café en la salud, el Dr. Lu Qi explicó que la evidencia científica actual sugiere que, lejos de aumentar el riesgo cardiovascular, el café podría contribuir a reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. En este contexto, el foco del estudio estuvo puesto en determinar si el horario de consumo influye en la salud del corazón. Por la mañana, el ritual del café suele convertirse en un momento clave del día. Prepararlo en casa con elementos adecuados también forma parte de la experiencia. En ese sentido, opciones como el Set Cafetera aluminio 600 Ml con dos vasos doble con asas de Hudson permiten disfrutar del auténtico sabor del café gracias a su cafetera italiana de aluminio pulido, acompañada por dos vasos de vidrio de doble pared con asas, ideales para quienes buscan practicidad y calidad en cada pausa. Los expertos analizaron los datos de 40.725 participantes del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) entre 1999 y 2018. Todos ellos detallaron lo que habían ingerido durante al menos un día, incluyendo respuestas clave sobre el consumo de café: si lo habían bebido, en qué cantidad y en qué momento del día. Esta información se cruzó con registros de mortalidad a lo largo de un período de hasta diez años. Del total de participantes, el 36% consumía café antes del mediodía, el 16% lo hacía durante todo el día y el 48% no tomaba café. A partir de estos datos, los científicos arribaron a las siguientes conclusiones: Quienes bebían café por la mañana tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa en comparación con los no consumidores. Además, presentaban un 31% menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. En cambio, las personas que tomaban café durante todo el día no mostraron diferencias significativas frente a quienes no lo consumían. Una de las hipótesis principales es que el consumo de café durante la tarde o la noche puede interferir con los ritmos circadianos y la producción de melatonina. Esto podría impactar negativamente en factores como la presión arterial y los procesos inflamatorios. Asimismo, los investigadores indicaron que durante la mañana el sistema nervioso simpático presenta una mayor actividad, lo que haría que el consumo de café se adapte mejor a las necesidades fisiológicas del organismo en ese momento del día. “Se necesitan más estudios para validar nuestros hallazgos en otras poblaciones y ensayos clínicos que evalúen el impacto de modificar el horario en el que se consume café”, concluyó el Dr. Qi.