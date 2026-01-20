El cold brew o “infusión en frío” se convirtió en una de las tendencias más populares entre los amantes del café. Se trata de un método de preparación resalta los sabores suaves y menos ácidos del café, lo que lo hace ideal para quienes buscan una experiencia refrescante.

A diferencia del café tradicional, el cold brew se elabora con agua fría, lo que permite una extracción más lenta y controlada de los compuestos del café.

Receta de café frío (foto: archivo).

¿Cómo preparar un cold brew de café?

Para preparar cold brew en casa, primero necesitas café molido grueso. La proporción recomendada es de una parte de café por cuatro partes de agua. Puedes ajustar esta medida según tu preferencia de intensidad. Utiliza café de buena calidad para obtener los mejores resultados.

El siguiente paso consiste en mezclar el café molido con agua fría en un recipiente grande, asegurarse de que todos los granos estén bien sumergidos, cubrir el recipiente y dejar reposar la mezcla en la heladera durante al menos 12 horas . Este tiempo de infusión permite que los sabores se desarrollen plenamente.

Una vez transcurrido el tiempo, filtrar la mezcla utilizando un colador o una bolsa para hacer café. Este proceso separa los granos del líquido, resultando en un concentrado de cold brew. Puedes almacenar este concentrado en el refrigerador por varios días, lo que lo convierte en una opción conveniente para disfrutar en cualquier momento.

Para servir, mezclar el concentrado con agua o leche al gusto y se puede añadir hielo para mantener la bebida fría. Para los que buscan una experiencia aún más refrescante, el uso de un vaso térmico, como el de la marca Hudson, ayuda a mantener el cold brew frío todo el día.

Foto: Hudson, editada con IA por El Cronista.

Con la popularidad del cold brew, cada vez más cafeterías ofrecen esta opción en su menú. Sin embargo, preparar tu propio cold brew en casa no solo ahorra dinero, sino que también te permite experimentar con diferentes tipos de café y sabores.

Un vaso que transformará tu experiencia de café en cualquier momento

Para disfrutar de esta bebida en cualquier momento, se puede optar por transportar el café en el vaso isotérmico Hudson de 470 ml. Su diseño elegante y color negro se adapta a cualquier entorno, mientras que su tapa hermética evita derrames y conserva la temperatura, permitiéndote disfrutar de una experiencia de café sin preocupaciones.

Fabricado con acero inoxidable pulido, este vaso es fácil de limpiar y mantiene el sabor original de tus bebidas. Su pico antiderrame y base antideslizante garantizan comodidad y seguridad.