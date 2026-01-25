La bifera se ha convertido en una herramienta esencial para los amantes del asado que buscan lograr carnes jugosas y con el sellado perfecto.

Este utensilio permite cocinar de manera uniforme, asegurando que cada bocado sea una explosión de sabor sin tener que utilizar mucha materia grasa para evitar que la preparación se pegue.

¿Cómo lograr el churrasco perfecto?

Una de las técnicas más efectivas al usar la bifera es precalentarla adecuadamente. Esto asegura que la carne se selle rápidamente, atrapando los jugos en su interior. Al utilizar la Bifera Hudson, el diseño optimizado permite una distribución uniforme del calor, lo que resulta en un sellado perfecto y una textura irresistible.

Foto: archivo.

Para un churrasco perfecto, hay que empezar escogiendo un corte de buena calidad. Este puede ser de nalga, bife angosto, cuadril o lomito . Antes de llevarlo a la bifera, secar bien la superficie con papel de cocina y salar apenas. Si se quiere sumar sabor, se puede marinarlo unos minutos con hierbas frescas, ajo y un poco de aceite de oliva.

Luego, precalentar al máximo una buena bifera, como de la marca Hudson con capa antiadherente Granitoes, pesor de 2,1 mm y las asas antitérmicas, algo esencial si buscás un dorado parejo, ya que el éxito del churrasco está en el sellado. Al apoyarse la carne, tiene que escucharse el chisporroteo que indica que la reacción de Maillard está en marcha.

En tercer lugar, colocar el churrasco y no moverlo durante al menos 1 o 2 minutos. Esto permite que se forme la capa crocante. Luego, das vuelta una sola vez. El tiempo de sellado es el siguiente:

Jugoso: 2 min por lado

A punto: 3–4 min por lado

Cocido: 5 min por lado

El paso que muchos olvidan

Después de retirar el churrasco, es necesario dejarlo reposar por tres minutos antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se redistribuyan y la carne quede tierna y sabrosa.

Bifera: el secreto para lograr carnes jugosas y con el sellado perfecto (foto: Pexels).

Transforma tus recetas con un utensilio que cambiará tu forma de cocinar

La Bifera con antiadherente Granito es el utensilio ideal para quienes buscan practicidad y durabilidad en la cocina. Su recubrimiento antiadherente asegura que los alimentos no se peguen, facilitando la limpieza y permitiendo disfrutar de asados y vegetales grillados sin complicaciones.

Una de las ventajas de este utensilio es su versatilidad, ya que se puede sumar a la cocción vegetales como pimientos, cebollas o calabacines. Se asan en pocos minutos y absorben los jugos del churrasco, potenciando los sabores.