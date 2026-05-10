Cuando bajan las temperaturas, los platos calientes vuelven a ser protagonistas. Entre las opciones más elegidas aparece la sopa de calabaza, un clásico que combina ingredientes simples, buen sabor y una textura suave que la convierte en una alternativa ideal tanto para almuerzos livianos como para cenas reconfortantes. Su popularidad no es casual: además de económica, esta preparación admite múltiples variantes y permite adaptarse fácilmente a lo que haya disponible en casa. Con una base de verduras frescas y un buen caldo, el resultado es una sopa nutritiva que suele gustar a toda la familia. Para preparar cuatro porciones se necesita aproximadamente un kilo de calabaza, una cebolla grande, una zanahoria, dos dientes de ajo y un litro de caldo de verduras. Además, se suman condimentos como sal, pimienta y, de manera opcional, nuez moscada. También se puede incorporar un chorrito de crema o leche para lograr una textura más untuosa. Para comenzar, hay que pelar la calabaza y cortarla en cubos medianos, asegurándose de que todos tengan un tamaño similar para lograr una cocción uniforme. Luego se pican la cebolla, la zanahoria y los dientes de ajo, que serán la base aromática de la preparación. En una olla amplia, se calienta un chorrito de aceite de oliva o una cucharada de manteca y se rehogan la cebolla, el ajo y la zanahoria hasta que estén blandos y fragantes. Este paso es clave porque potencia los sabores y le da profundidad al plato. En este tipo de preparaciones, contar con una olla que distribuya bien el calor puede marcar la diferencia: una opción como la cacerola Granito Stone Hudson de 28 cm, gracias a su cuerpo de aluminio forjado y su recubrimiento antiadherente, facilita una cocción pareja y evita que los ingredientes se adhieran, incluso en el salteado inicial. Una vez que la base está lista, se incorporan los cubos de calabaza y se mezclan con el resto de las verduras para integrar los aromas. A continuación, se agrega el caldo caliente hasta cubrir todos los ingredientes y se deja cocinar a fuego medio durante unos 25 a 30 minutos, hasta que la calabaza esté completamente tierna. Cuando la cocción está lista, se retira del fuego y se procesa la preparación con una licuadora o un mixer hasta obtener una textura lisa y cremosa. Si la sopa queda demasiado espesa, se puede ajustar con un poco más de caldo o leche. Finalmente, se corrigen los condimentos con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, y se puede sumar un toque de crema para darle mayor suavidad. La sopa de calabaza se sirve bien caliente y se puede acompañar con croutones, semillas tostadas o un poco de queso rallado para sumar textura. También admite variaciones con especias como jengibre o curry, que aportan un perfil más intenso.