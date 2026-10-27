Se trata de una alternativa ideal para quienes quieren limitar las harinas en su dieta.

El brownie es uno de los postres preferidos entre los amantes del chocolate, destacándose en el mundo gastronómico por su humedad, su textura firme y su sabor intenso.

Aunque la receta tradicional lleva harina entre los ingredientes de la preparación, la Escuela de Medicina McGovern brinda una alternativa que se elabora usando solamente bananas, leche, cacao en polvo y mantequilla de cacahuate.

De acuerdo con lo detallado, preparar esta reversión sólo llevará 10 minutos y cocinarla otros 20, por lo que en media hora pueden tenerse listos para comer.

Qué ingredientes se necesitan para preparar los brownies sin harina

De acuerdo con lo indicado por la institución, esta versión saludable del típico postre chocolatoso lleva:

3 bananas, cuanto más maduras mejor

1/4 de taza de leche

1/2 de taza de cacao en polvo libre de azúcar

1/2 de mantequilla de maní

Spray de cocina

Estas proporciones están pensadas para una receta de 12 porciones con 105 calorías por cada una de ellas.

Esta versión puede prepararse utilizando ingredientes clave como bananas, cacao, leche y mantequilla. Fuente: Shutterstock.

Cómo preparar los brownies sin harina: la receta ideal

Para elaborar este platillo, será necesario seguir las instrucciones detalladas a continuación:

Precalentar el horno a 175 °C

Juntar todos los ingredientes dentro de una batidora y triturar hasta que se obtenga una mezcla homogénea (de no tener batidora se indica aplastar las bananas con tenedor y juntar los ingredientes en un bol mediano)

Rociar la bandeja del horno con spray de cocina asegurando que todas las superficies estén cubiertas, esto evitará que se pegue

Colocar la masa en la bandeja

Meter en el horno entre 18 y 22 minutos (la prueba de que la masa ya está cocida será meter un palito en el centro y que salga limpio)

Otra receta de brownie sin harinas para probar

Una opción para sustituir la harina con porotos negros fue proporcionada por la extensión de la Universidad de Illinois, y se realiza con los siguientes ingredientes:

425 g de porotos negros

1/2 de chips de chocolate semiamargo

3 cucharadas de aceite de canola

3 huevos grandes

2/3 de azúcar morena compactada

1/2 taza de cacao amargo en polvo y sin azúcar

2 cucharaditas de esencia de vainilla

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 175 °C

Enjuagar y escurrir los porotos negros

Colocar los porotos, 1/4 de los chips de chocolate y el aceite en una procesadora y triturar hasta que los ingredientes se integren.

Añadir luego los huevos, el azúcar, el cacao, la esencia de vainilla y el polvo de hornear para después procesar una vez más

La preparación debe verterse en un molde cubierto de papel manteca o spray de cocina, por encima deben esparcirse los chips restantes

Cocinar entre 20 y 25 minutos hasta que el palillo salga limpio

Cortar en 12 porciones

De acuerdo con la información nutricional compartida, esta versión aporta por cada brownie 167 kcal.