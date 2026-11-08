Cómo cocinar una auténtica tortilla de papas española, uno de los platos más queridos de la cocina.

Pocas recetas generan tantas discusiones como la tortilla de papas. En España, cada hogar tiene su propia versión, con diferencias en la cantidad de cebolla o el punto de cocción del huevo. Sin embargo, hay una receta que se transmite de generación en generación y que tiene un objetivo claro: conseguir una tortilla jugosa por dentro y dorada por fuera.

El secreto está en respetar los tiempos de cocción y prestar atención a cada paso, desde cómo se preparan las papas hasta el momento de mezclarlas con el huevo. Con algunos trucos sencillos, es posible conseguir una textura tierna y un exterior bien dorado sin complicar la receta.

El secreto de la abuela: cocinar las papas a fuego lento

El primer paso para conseguir una tortilla jugosa es confitar las papas en abundante aceite de oliva a fuego bajo, en lugar de freírlas a temperatura alta. De esta manera, se cocinan lentamente, quedan tiernas por dentro y evitan dorarse demasiado.

Los trucos de las abuelas para cocinar la tortilla de papas perfecta. Magnific

Para empezar, hay que pelarlas, lavarlas, secarlas bien y cortarlas en láminas semifinas. Después, se colocan en un bol con sal y se llevan a una sartén grande con aceite de oliva virgen extra. Las variedades blancas, como la Kennebec, son una buena opción para esta preparación.

La cocción debe durar entre 20 y 30 minutos, hasta que las papas estén blandas. Una vez listas, se retiran del aceite y se reservan para mezclarlas con los huevos. El aceite sobrante también puede guardarse y reutilizarse en otras preparaciones.

La cebolla se cocina por separado

Para quienes prefieren la tortilla con cebolla, el consejo es cortarla en láminas finas y cocinarla en otra sartén, a fuego medio-bajo, hasta que quede tierna y ligeramente caramelizada. Una vez lista, se escurre y se incorpora al bol donde se mezclará con el huevo batido.

Por otro lado, las papas se retiran del aceite con una espumadera y se dejan escurrir bien para eliminar el exceso de grasa. Después, se suman al mismo recipiente para preparar la mezcla.

Reposar con huevo para una textura cremosa

Antes de llevar la preparación a la sartén, conviene dejarla reposar unos 15 minutos. Este tiempo permite que las papas absorban parte del huevo y que los ingredientes se integren mejor. Además, se recomienda mezclar sin batir demasiado, para evitar que se forme espuma.

Otro truco consiste en aplastar ligeramente algunas papas con un tenedor para conseguir una mezcla más uniforme. Así se facilita el cuajado y se logra una tortilla tierna por dentro, sin que quede demasiado seca.

Una buena tortilla combina papas tiernas, huevo y aceite de oliva de calidad. Unsplash.

El punto justo de cuajado en cuatro minutos por lado

Una vez lista la preparación, se coloca en la misma sartén, pero sin el aceite utilizado para cocinar las papas. Para conseguir una tortilla poco cuajada, con el centro todavía jugoso, se recomienda cocinarla unos cuatro minutos por lado a fuego medio-alto.

A la hora de darla vuelta, se puede utilizar un plato llano grande o una tapa de borde listo. Lo importante es hacerlo con cuidado para mantener la forma y evitar que se desarme.

Otros consejos para una auténtica tortilla de papas española

Para quienes cocinan para una o dos personas, no hace falta preparar una tortilla grande. Con tres huevos y 300 gramos de papas alcanza para conseguir una porción abundante. Además, hay algunos detalles que pueden mejorar el resultado, como utilizar una buena sartén antiadherente y ajustar la cantidad de sal al gusto.

Ingredientes:

3 huevos medianos.

300 g de papas.

Aceite de oliva virgen extra.

Media cebolla pequeña (opcional).

Sal al gusto.

Si sobra tortilla, se puede conservar en la heladera para comer al día siguiente. Otra alternativa para darle un sabor diferente es reemplazar la cebolla pochada por cebolla caramelizada.