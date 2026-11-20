El yogur griego casero se prepara con yogur natural, leche y leche en polvo, todos sin lactosa. (Imagen ilustrativa)

Preparar yogur en casa con una yogurtera puede ser una práctica mucho más económica, porque con un solo pote y un litro de leche se obtiene una gran cantidad, y además se puede guardar un frasquito del yogur ya hecho para usarlo como base en la próxima preparación.

Con el yogur griego, este ritual de preparación tiene un premio extra, porque cuanto más se deja drenar, más espeso y cremoso queda. Y para quienes no toleran la lactosa, hay una buena noticia, porque se puede lograr con ingredientes sin lactosa y sin complicaciones.

Para lograrlo, alcanza con un pote de yogur natural, un litro de leche y dos cucharadas de leche en polvo, siempre que los tres ingredientes sean sin lactosa. El resto del trabajo lo hacen una yogurtera, el tiempo y un colador.

Ingredientes para preparar yogur griego sin lactosa

Para un litro de yogur griego se necesitan solo tres ingredientes, todos sin lactosa:

1 pote de yogur natural

1 litro de leche a temperatura ambiente

2 cucharadas de leche en polvo

Para preparar yogur griego casero sin lactosa solo se necesitan tres ingredientes. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock

Cómo preparar yogur griego sin lactosa: el paso a paso

El proceso lleva poco trabajo, pero requiere de mucha espera. Estos son los pasos para prepararlo:

Mezclar el pote de yogur con un poco de leche y con la leche en polvo, hasta que todo quede bien disuelto. Volcar la mezcla en el contenedor de la yogurtera, completar con el resto de la leche y volver a mezclar. Tapar la yogurtera y encenderla. Dejarla funcionando durante 12 horas. Pasado ese tiempo, el yogur ya estará firme y listo para drenar, aunque todavía no se puede comer. Pasar todo por un colador, usando el otro contenedor de la yogurtera, y llevarlo 2 horas a la heladera. El suero va a quedar abajo y el yogur más cremoso. Llenar un frasquito y reservarlo para usarlo la próxima vez. Guardar el resto en la heladera para que siga drenando.

El tiempo de drenado marca el resultado final, según compartió el sitio web Yelmo. Cuanto más drena, más cremoso y firme queda el yogur, que es justamente lo que lo vuelve griego.

Qué diferencia hay entre un producto con lactosa y otro sin lactosa

Según Green Valley Lactose Free, la lactosa es un azúcar presente en la leche de vaca, oveja y cabra, formado por glucosa y galactosa. Para digerirla, el organismo necesita la enzima lactasa en el intestino delgado, y hasta el 65% de la población mundial carece de ella. Cuando falta, pueden aparecer gases, hinchazón, calambres o diarrea.

Un producto sin lactosa sigue siendo un lácteo, solo que con la enzima lactasa añadida, lo que lo hace más fácil de digerir. En cambio, el que tiene lactosa conserva ese azúcar tal como está en la leche, y por eso puede caer mal a quienes no producen suficiente lactasa.

El yogur sin lactosa está recomendado para personas con intolerancia a la lactosa y otros problemas digestivos. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock

En lo nutricional, la diferencia es mínima. La leche sin lactosa conserva el mismo valor nutricional que la común, con proteínas, calcio, fósforo y vitaminas del grupo B.

A quiénes beneficia más el yogur sin lactosa

El yogur sin lactosa es la opción indicada para las personas con intolerancia a la lactosa, que evitan así los síntomas digestivos sin renunciar a los lácteos. También sirve para quienes siguen una dieta baja en FODMAP por síndrome del intestino irritable, que es muy baja en lactosa aunque no excluya los lácteros.

Otros casos son los trastornos digestivos como la enfermedad de Crohn o la celíaca, donde la lactosa puede tolerarse mal. Ocurre algo parecido después de una cirugía intestinal o durante la quimioterapia y la radioterapia, cuando la digestión se complica. En esos casos, el yogur y la leche sin lactosa ayudan a obtener calorías y proteínas.