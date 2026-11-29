Cuando se habla del cuidado de un motor diésel, es habitual pensar en los inyectores, el filtro o el mantenimiento periódico. Sin embargo, el combustible también puede incorporar componentes específicos destinados a intervenir durante su funcionamiento.

Uno de ellos es el llamado mejorador de combustión, una tecnología que puede resultar poco conocida para el conductor, pero que apunta a actuar sobre procesos que ocurren dentro del motor.

En un motor diésel, el combustible se inyecta en el aire previamente comprimido y se enciende por efecto de la temperatura alcanzada durante la compresión, sin necesidad de una chispa. Las características del combustible pueden influir en ese proceso.

Por ejemplo, el estudio “Effects of high cetane diesel on combustion, performance, and emissions of heavy-duty diesel engine”, publicado online en 2022 en Environmental Science and Pollution Research, analizó cómo un aumento del número de cetano podía modificar parámetros relacionados con la combustión, el desempeño y las emisiones de un motor diésel pesado.

Carga de Shell V-Power. Shell IA

Qué hace un mejorador de combustión en un motor diésel

No existe un único tipo de aditivo con esta función ni todos actúan de la misma manera. Un ejemplo aparece en el estudio “An experimental investigation to study the effect of fuel additives and exhaust gas recirculation on combustion and emissions of a diesel engine”, publicado por Springer, donde se utilizó Di-Tertiary Butyl Peroxide (DTBP) como mejorador de cetano para analizar su influencia en mezclas de diésel y biodiésel junto con un sistema EGR.

Por eso, el efecto concreto depende de la tecnología incorporada y de la formulación del combustible. En el caso de Shell V-Power Diesel grado 3, Shell informa en el material técnico proporcionado para el producto que su nueva formulación contiene un mejorador de combustión que ayuda a proteger el sistema de control de emisiones EGR frente a la acumulación de depósitos.

La compañía vincula este atributo específicamente con el cuidado de ese sistema y señala que fue evaluado mediante métodos propios de medición.

La EGR, sigla de Exhaust Gas Recirculation, recircula parte de los gases de escape y cumple una función asociada al control de las emisiones de los motores diésel.

Debido precisamente al paso de esos gases, diferentes residuos pueden acumularse en sus componentes. Por eso, reducir o controlar los depósitos resulta relevante para conservar las condiciones de funcionamiento de un sistema que trabaja permanentemente mientras el motor está en marcha.

Qué otras características tiene Shell V-Power Diesel

El mejorador de combustión forma parte de una propuesta más amplia. Según la ficha técnica suministrada por Shell, Shell V-Power Diesel grado 3 está diseñado para limpiar el 100% de las partes críticas del motor y proteger frente a la acumulación de depósitos.

El combustible presenta además un número de cetano de 52 y un contenido de azufre inferior a 10 mg/kg, entre otros valores técnicos informados por la compañía.

El número de cetano es otro parámetro relacionado con el proceso de ignición del combustible diésel. Las investigaciones sobre mejoradores muestran justamente cómo determinados aditivos pueden modificar esta propiedad.

En el caso de Shell V-Power Diesel, sin embargo, no corresponde atribuir el valor de 52 de cetano específicamente al mejorador de combustión sin evidencia técnica que establezca esa relación. Son dos características informadas dentro de la formulación del producto.

Así, hablar de un mejorador de combustión no significa simplemente sumar un ingrediente destinado a generar mayor potencia. Su función depende de la tecnología y de la formulación en la que se utiliza.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.