Al cierre de los mercados de este miércoles, 8 de julio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.490. Esta cifra demuestra una variabilidad de 0,34% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor con respecto a los días pasados. Este aumento sugiere un mayor interés o demanda por la divisa, lo que podría impactar en el mercado y la economía local. Es importante seguir de cerca esta tendencia para anticipar posibles cambios en el comportamiento del dólar en el futuro.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 10.31%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.515, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: