Un estudiante encerró a sus compañeros en un aula y los amenazó con una tijera por una figurita.

En esta noticia El reclamo de las familias tras el episodio

Una escuela primaria de Puerto San Julián, Santa Cruz, quedó en el centro de la preocupación luego de que un alumno de sexto grado protagonizara un grave episodio dentro del aula. Según trascendió, el conflicto comenzó por una figurita y derivó en una situación que obligó a intervenir a las autoridades del establecimiento y a otros organismos.

De acuerdo con la reconstrucción de lo sucedido, el estudiante intentó impedir que sus compañeros abandonaran el salón y los intimidó utilizando una tijera. Además, habría tomado un cuchillo que se encontraba en el aula para continuar con las amenazas, lo que provocó momentos de gran tensión entre los menores presentes.

Según el portal regional ADN Sur, el chico en cuestión llegó a apoyar una tijera en el cuello de uno de sus compañeros. También agarró un cuchillo que había en el salón para amenazarlos.

Los alumnos consiguieron escapar y buscar ayuda, lo que permitió que docentes y directivos intervinieran rápidamente para ponerlos a resguardo. Tras controlar la situación, la escuela dio aviso a la Policía y activó las actuaciones correspondientes ante un hecho de violencia escolar que conmocionó a toda la comunidad educativa.

El reclamo de las familias tras el episodio

Luego del incidente, un grupo de padres presentó una nota dirigida a las autoridades de la institución. En el escrito sostuvieron que el comportamiento del alumno no habría sido un hecho aislado y reclamaron que se adopten medidas acordes con la gravedad de lo ocurrido.

La fiebre por las figuritas del Mundial causó algunos casos aislados de violencia y robos en distintas partes del país (Fuente: archivo).

Entre los pedidos, solicitaron la intervención de equipos especializados del Consejo Provincial de Educación para brindar acompañamiento al estudiante involucrado y, al mismo tiempo, garantizar condiciones seguras para los demás alumnos, docentes y trabajadores de la escuela. También cuestionaron que la única decisión adoptada hasta el momento haya sido restringir el ingreso de tijeras al establecimiento, al considerar que esa medida resulta insuficiente frente a lo sucedido.