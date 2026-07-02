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Los niños envueltos son un platillo delicioso y nutritivo para considerar en las comidas del día a día. Se preparan con finos bifes de carne que se rellenan de verduras, arroz y condimentos para cocinarse luego de manera lenta en salsa, lo que enternece el corte y aporta gran sabor.
Para quienes deseen conocer cómo prepararlos, aquí compartimos una receta ideal y rápida de preparar para probar en familia o durante una comida especial.
Ingredientes que se necesitan para preparar niños envueltos
Para cuatro porciones abundantes, los ingredientes necesarios serán
- 8/10 bifes finos de carne vacuna (nalga, cuadrada o peceto para milanesa)
- 1/2 morrón rojo
- Zanahorias ralladas
- 1 cebolla
- 2 huevos duros picados
- Dientes de ajo picados a gusto
- 1 taza de arroz cocido
- 3 cucharadas de queso rallado
- Perejil fresco picado
- Orégano
- Sal y pimienta
- 2 cucharadas de aceite
- Abundante tomate triturado
- 2 tazas de caldo de carne
- 1/2 taza de vino tinto (opcional)
- 1 cucharada de azúcar
Receta definitiva: cómo preparar niños envueltos paso a paso
Lo primero será preparar el relleno. Para esto es necesario calentar una sartén con aceite y rehogar todas las verduras hasta que estén tiernas. Una vez estén listas, habrá que incorporar el arroz cocido, los huevos, el queso y los condimentos hasta lograr un relleno uniforme.
Para la carne, los bifes tendrán que condimentarse y extenderse sobre una tabla. Luego se esparce una porción de relleno sobre uno de los extremos de cada bife y se enrollan, sujetándose con escarbadientes o hilo de cocina para mantenerlos armados durante la cocción.
Una vez formados, se doran en una cacerola durante unos minutos para sellar la carne. Posteriormente, se agrega el tomate, el caldo, el vino y el azúcar.
Se aconseja bajar el fuego una vez se rompa el hervor y cocinar a fuego bajo durante 45 minutos. Es importante recordar quitar los escarbadientes e hilos antes de servir.
Cómo se sirven los niños envueltos
El consejo es consumir los rollos bien calientes, con abundante salsa y perejil fresco por encima. Pueden acompañarse con pure de papa o batatas, arroz, verduras al horno o alguna ensalada.