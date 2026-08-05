El flan casero es una de las recetas más típicas.

El flan es uno de los postres clásicos que pueden adaptarse fácilmente a una alimentación más saludable . Con pocos ingredientes y sin necesidad de prender el horno, es posible preparar una versión casera, suave y cremosa en cuestión de minutos.

Esta receta utiliza leche descremada o vegetal y edulcorante en lugar de azúcar, y se cocina directamente en el microondas. El resultado es un postre práctico para disfrutar después de una comida o acompañar una merienda.

Ingredientes para hacer el flan saludable

1 huevo grande.

Media taza (120 ml) de leche descremada o leche vegetal.

1 cucharadita de edulcorante o 2 cucharadas de azúcar, de manera opcional.

Media cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer el flan saludable en el microondas

Mezclar todos los ingredientes directamente en una taza o recipiente apto para microondas.

Llevar la preparación al microondas a potencia máxima durante 2 minutos.

Para evitar que la preparación rebalse, cocinar en intervalos de 30 segundos y hacer una pausa breve entre cada uno.

Si después de ese tiempo el centro todavía queda líquido, sumar unos segundos más de cocción hasta alcanzar la consistencia deseada.

Dejar enfriar el flan a temperatura ambiente.

Una vez frío, llevar a la heladera durante al menos una hora antes de consumir.

Las ventajas del flan casero sin azúcar

Una de las ventajas de esta preparación es que no necesita horno ni una larga lista de ingredientes. Además, la posibilidad de utilizar edulcorante permite reducir el azúcar agregada, mientras que la leche descremada o una bebida vegetal puede adaptarse a las preferencias de cada persona.