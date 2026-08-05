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A la hora de limpiar la casa existen diversos trucos para potenciar la higiene. Colocar cinta adhesiva en la escoba para barrer se convirtió en una de las técnicas más eficaces y recomendadas por los expertos.
Esta técnica se suma a otras que se hicieron populares en redes sociales como las mezclas de vinagre, trucos con bicarbonato, entre otros.
Por qué los expertos recomienda pegar cinta en la escoba
La cinta actúa como un complemento a las cerdas de la escoba. Su superficie pegajosa permite atrapar partículas ligeras que suelen escaparse como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.
Otros de sus principales beneficios es que reduce la suciedad acumulada en las cercas, lo que hace que necesiten menos mantenimiento. En este contexto, también ayuda a limpiar abajo de las camas, sillones, o muebles bajos.
Es útil en distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados.
Cómo aplicar el truco de limpieza correctamente
Para aplicar correctamente esta técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos:
- Cortar una tira de cinta adhesiva ancha o cinta de embalar.
- Colocarla sobre la parte inferior de la escoba, entre las cerdas, con el lado adhesivo orientado hacia el piso.
- Asegurarse de que quede bien firme para que no se despegue durante el barrido.
- Barrer normalmente.
- Retirar la cinta cuando pierda adherencia y reemplazarla por una nueva si es necesario.