Pasar una temporada rodeado de montañas, convivir con caballos rescatados y no pagar alojamiento puede convertirse en una experiencia real.

Un santuario ubicado en la Isla Sur de Nueva Zelanda lanzó una convocatoria para incorporar voluntarios internacionales que deseen colaborar con el cuidado de animales a cambio de hospedaje gratuito en un entorno natural privilegiado.

La propuesta pertenece a Kind Farm, un refugio relacionado con el rescate de animales de granja, que busca personas comprometidas con el bienestar animal para sumarse a las tareas diarias del establecimiento.

Además de la experiencia de voluntariado, quienes sean seleccionados podrán disfrutar de algunos de los paisajes más reconocidos del país.

Dónde está la isla de Nueva Zelanda que ofrece alojamiento gratis a voluntarios

Kind Farm se encuentra en Cardrona Valley, en la región de Otago, dentro de la Isla Sur de Nueva Zelanda. El santuario está ubicado a pocos minutos de Wanaka y Queenstown, dos destinos famosos por sus montañas, lagos cristalinos y actividades al aire libre durante todo el año.

Las personas elegidas podrán alojarse sin costo dentro del predio mientras dure el voluntariado y disfrutar de un ambiente rodeado de naturaleza, senderos, parques nacionales y centros de esquí.

Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentran:

Alojamiento gratuito durante toda la estadía.

Capacitación para realizar las tareas diarias.

Contacto permanente con caballos, ponis, burros y otros animales rescatados.

Experiencia de vida en un entorno natural de montaña.

Wikipedia

Qué tareas deberán realizar quienes sean seleccionados para cuidar caballos y ponis

Los voluntarios colaboran con las actividades cotidianas necesarias para garantizar el bienestar de los animales y el mantenimiento del santuario.

Las principales tareas incluyen:

Alimentar caballos, ponis, burros y otras especies .

Cepillar y cuidar a los animales.

Sacarlos a caminar para que realicen ejercicio.

Limpiar corrales, establos y potreros.

Colaborar con el mantenimiento de los espacios comunes.

Participar en la plantación de árboles y el cuidado del vivero.

Desde el santuario explican que no es obligatorio contar con experiencia previa . Sin embargo, valoran especialmente el compromiso, la responsabilidad y el interés por el cuidado de los animales y el trabajo en equipo.

Cómo postularse y cuáles son los requisitos para participar

La convocatoria está abierta a postulantes de diferentes países . Quienes deseen participar deben completar la solicitud a través del sitio oficial de Kind Farm, donde se detallan las condiciones del programa, la duración de las estadías y los requisitos para cada voluntario.

Kind Farm funciona como un refugio para animales de granja que fueron abandonados, maltratados o quedaron sin hogar. En sus instalaciones viven caballos, ponis, burros, vacas, ovejas, cabras, cerdos, gallinas y otras especies que reciben atención permanente.