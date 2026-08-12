Después de comer una banana, lo más habitual es tirar la cáscara a la basura sin pensar demasiado en ella. Sin embargo, este residuo puede tener distintos usos prácticos y convertirse en un recurso para algunas tareas cotidianas.

Quienes tienen plantas, jardín o huerta pueden aprovecharlas de diferentes maneras, ya sea mediante una preparación con agua, incorporándolas al compost o utilizándolas para determinadas tareas de limpieza.

Para qué sirven las cáscaras de banana

Uno de los usos más difundidos entre los aficionados a la jardinería consiste en preparar un abono líquido casero. Para hacerlo, las cáscaras se colocan dentro de un recipiente con agua y se dejan en remojo para que parte de sus nutrientes pasen al líquido.

La razón está en que las cáscaras contienen potasio y otros minerales que pueden liberarse durante la maceración. Una vez preparada, esta mezcla puede utilizarse para acompañar el crecimiento de las raíces y la floración de las plantas.

Cómo preparar el abono con cáscaras de banana

Para preparar la mezcla, las cáscaras deben quedar completamente cubiertas por agua durante al menos 48 horas. Cuanto más tiempo permanezcan sumergidas, mayor será la cantidad de nutrientes que pueden liberarse, aunque no se recomienda superar los tres días.

Una vez transcurrido ese período, el líquido puede utilizarse para regar las plantas. Es importante no aplicarlo directamente sobre hojas o flores, ya que podría provocar manchas, y tampoco conviene combinarlo con otros fertilizantes para evitar posibles reacciones no deseadas.

Además, si hay mosquitos cerca, es preferible evitar esta preparación, ya que el líquido puede atraer a estos insectos.

Otros usos de las cáscaras de banana

Las cáscaras también pueden aprovecharse sin preparar ningún líquido. Por ejemplo, la parte interna puede utilizarse para limpiar las hojas grandes de algunas plantas de interior, al pasarla suavemente por la superficie para retirar el polvo.

Después de hacerlo, se recomienda pasar un paño para eliminar cualquier resto que haya quedado sobre las hojas; esta práctica puede realizarse aproximadamente una vez por semana.

Otra alternativa es incorporarlas al compost o a una lombricompostera. Al tratarse de un residuo orgánico, puede descomponerse junto con otros restos de frutas y verduras. Cortarlas en pedazos pequeños puede ayudar a acelerar ese proceso.

Para qué más se pueden usar las cáscaras

El aprovechamiento de las cáscaras no se limita a las plantas. La parte interna también puede utilizarse para dar brillo a algunos zapatos y objetos de cuero liso.

El procedimiento consiste en frotar la cáscara sobre la superficie y luego pasar un paño limpio y seco. Antes de hacerlo sobre todo el objeto, es recomendable probar primero en una zona poco visible para comprobar cómo reacciona el material.

Cómo guardar las cáscaras de banana

Si no se van a utilizar inmediatamente, las cáscaras pueden conservarse en un recipiente cerrado dentro de la heladera o el congelador. De esta manera, pueden mantenerse hasta el momento de incorporarlas al compost o reutilizarlas para alguna de las alternativas mencionadas.

Guardarlas de esta forma también evita que permanezcan demasiado tiempo sobre la mesada, donde pueden comenzar a generar malos olores.

Así, un residuo que normalmente terminaría en el tacho de basura puede tener una segunda vida dentro del hogar, especialmente para quienes tienen plantas, compostera o buscan aprovechar al máximo los restos orgánicos.