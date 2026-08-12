Un truco casero con un ingrediente de cocina que se volvió tendencia entre quienes buscan mantener alejadas las plagas del hogar.

La canela es una especia habitual en la cocina, aunque sus usos también se extienden a la limpieza del hogar. Colocarla en la entrada de la casa, ya sea en polvo o preparada en agua, es una práctica sencilla que puede ayudar a mantener alejadas a ciertas plagas y, al mismo tiempo, aportar un aroma agradable al ambiente.

Un repelente natural contra hormigas y la humedad

A la canela también se le reconoce un posible efecto repelente frente a las hormigas. Su aroma fuerte puede alterar el rastro de feromonas que estos insectos emplean para orientarse y comunicarse, lo que dificulta que sigan sus recorridos habituales.

Por este motivo, colocar canela en el acceso de la vivienda puede funcionar como una barrera natural para intentar evitar que las hormigas entren al hogar, sin tener que utilizar productos químicos.

Otro de sus usos está relacionado con los olores y la humedad. Al ubicarse en una zona de ingreso, donde suele existir poca ventilación y se acumulan olores provenientes del calzado y de elementos que llegan desde el exterior, su fragancia cálida puede contribuir a refrescar el ambiente desde el momento en que se entra a la casa.

Existen dos formas simples de aplicarla:

En seco: se espolvorea canela molida directamente sobre el umbral, el marco de la puerta o las zonas por donde suelen ingresar las hormigas.

En solución: se disuelve canela en polvo en agua, se coloca en un rociador y se aplica sobre el piso de entrada, dejando actuar y ventilando después para potenciar el efecto.

Rociar agua con canela en la entrada de una casa: por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve.

El significado energético detrás de esta costumbre

Más allá de su uso práctico, muchas personas asocian este hábito con la llamada “limpieza energética” del hogar. Según esta creencia popular, la entrada representa el punto de conexión entre el interior de la casa y el exterior, por lo que mantenerla limpia y perfumada simboliza recibir energías positivas y dejar afuera lo negativo.

Se recomienda repetir esta práctica una vez por semana, o con mayor frecuencia en época de humedad o mayor presencia de hormigas, y complementarla con una buena ventilación del espacio. De esta forma, se combina una solución práctica y accesible con una costumbre que muchos hogares incorporan como parte de su rutina de limpieza y bienestar.