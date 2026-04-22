El Gobierno de España confirmó oficialmente que el DNI permanente dejará de existir y que determinados ciudadanos deberán renovar obligatoriamente su documento de identidad antes de una fecha límite ya establecida. La medida se enmarca en la adaptación del sistema español a la normativa europea, que busca unificar y modernizar los documentos de identidad en todos los países de la Unión Europea. La decisión afecta directamente a las personas mayores de 70 años y a quienes, siendo mayores de 30, acreditaron una gran invalidez, ya que estos colectivos eran los únicos que podían acceder al denominado DNI permanente. Hasta ahora, este documento no requería renovaciones periódicas, lo que facilitaba los trámites administrativos a ciudadanos con dificultades de movilidad o edad avanzada. Sin embargo, el Ejecutivo informó que todos los titulares de DNI permanente deberán renovarlo antes del 3 de agosto de 2031, fecha que funciona como límite máximo para su validez. A partir de ese momento, estos documentos dejarán de ser aceptados dentro y fuera del territorio español. Esta modificación responde a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/1157, una normativa comunitaria que exige que todos los documentos nacionales de identidad cumplan con nuevos requisitos técnicos y de seguridad. Según lo establecido, los DNI que no se ajusten a estos estándares dejarán de ser válidos en su fecha de vencimiento o, como máximo, el 3 de agosto de 2031. Uno de los motivos que aceleró el anuncio fue el caso de ciudadanos a los que se les negó el embarque en vuelos por portar un DNI permanente, ya que algunas compañías y controles internacionales no reconocen este tipo de documento por no cumplir con los parámetros actuales de seguridad y homologación europea. Con la eliminación progresiva del DNI permanente, desaparece oficialmente el término “permanente” en el campo de validez del documento. En los nuevos DNI emitidos para mayores de 70 años, se incluirá una fecha de caducidad simbólica: 01-01-9999, manteniendo así una validez extendida sin obligar a renovaciones frecuentes, aunque técnicamente el documento ya no será indefinido. El Gobierno aclaró que los titulares de DNI permanente pueden realizar la renovación de forma voluntaria y sin necesidad de cita previa en las Unidades de Documentación correspondientes. Esta posibilidad estará disponible hasta la fecha límite establecida y busca facilitar el trámite, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Además, los nuevos documentos permitirán acceder a las funcionalidades del DNI electrónico europeo, incluyendo certificados de firma y autenticación digital, lo que facilitará gestiones con la administración pública y el uso de servicios digitales tanto en España como en otros países de la Unión Europea. La eliminación del documento permanente marca el final de una modalidad vigente durante décadas y representa un paso clave en la modernización del sistema de identificación español, alineándolo con los estándares europeos de seguridad, interoperabilidad y transformación digital.