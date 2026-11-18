ANSES continúa con el pago a los titulares de la AUH con DNI terminado 5, 6 y 7: cuánto cobran en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los montos del corriente mes se pagarán con un incremento de 1,93%, porcentaje que deriva de la inflación de septiembre.

Cuándo cobran los titulares de la AUH en noviembre

ANSES retomó las liquidaciones de los beneficiarios de la asignación tras el fin de semana. El miércoles 18 cobrarán los titulares con DNI terminado en 5 y las liquidaciones se extenderán hasta el miércoles 25 de noviembre.

ANSES continúa con el pago a los titulares de la AUH con DNI terminado 5, 6 y 7: cuánto cobran en noviembre. ANSES

El calendario de pagos fue diagramado de esta manera para que no cobren todos los beneficiarios al mismo tiempo. Las fechas de pagos de noviembre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

ANSES continúa con el pago a los titulares de la AUH con DNI terminado 5, 6 y 7: cuánto cobran en noviembre. ANSES

Cuánto cobran los titulares de la AUH en noviembre

El organismo pagará los haberes de noviembre con incremento de 1,93%, porcentaje que deriva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC en septiembre. De esta manera, el monto bruto para la AUH pasará a ser de $ 159.611, mientras que el haber bruto para titulares con hijos con discapacidad será de $ 519.704.

Qué extra pueden cobrar los beneficiarios de la AUH

Quienes cobren la AUH o la AUE podrán acceder a la Tarjeta Alimentar, prestación liquidada a los beneficiarios con hijos de hasta 17 años. No es necesario hacer ningún trámite para el cobro y se acredite el mismo día de pago que el haber. Los montos son los siguientes: