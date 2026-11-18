Un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas afectará a la provincia de San Luis durante este jueves 19 de noviembre.

Un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas afectará a la provincia de San Luis durante este jueves 19 de noviembre.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas de variada intensidad con actividad eléctrica a lo largo de toda la jornada, acompañadas por un leve descenso térmico y vientos moderados, mientras que recién hacia el viernes 20 volverá la estabilidad con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Cómo estará el clima en San Luis el jueves 19

El jueves 19 se presentará inestable desde las primeras horas hasta la noche, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 26°C . Los distintos tramos horarios reflejan la persistencia del fenómeno:

Madrugada: se prevén tormentas con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, temperatura de 15°C y vientos leves a moderados del sector noreste de entre 13 y 22 km/h.

Mañana: continuarán las tormentas (40% a 70% de probabilidad), con un ascenso térmico hasta los 19°Cy vientos del sureste de 13 a 22 km/h.

Tarde: persistirán las tormentas con actividad eléctrica (40% a 70%), alcanzando la máxima de 26°C y vientos del noreste que se intensificarán a un rango de 23 a 31 km/h.

Noche: se mantendrán las tormentas con la misma probabilidad de lluvias (40% a 70%), un descenso de la temperatura a 22°C y viento del sector norte de 13 a 22 km/h.

Cómo evolucionará el clima en San Luis durante el viernes 20

De cara al viernes 20 de noviembre, las condiciones meteorológicas mostrarán una rápida mejora en la capital puntana, cesando por completo las tormentas de la jornada previa. El cielo permanecerá mayormente o parcialmente nublado tanto durante la madrugada y la mañana como hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones muy baja, ubicada entre el 0% y el 10%.

De cara al viernes 20 de noviembre, las condiciones meteorológicas mostrarán una rápida mejora en San Luis Fuente: SMN

En cuanto a los registros térmicos, la jornada comenzará fresca con una temperatura mínima de 14°C en las primeras horas y alcanzará una máxima agradable de 25°C por la tarde. Los vientos soplarán leves a moderados del sector sureste de entre 13 y 22 km/h durante la primera mitad del día, rotando al este con velocidades de 23 a 31 km/h hacia la tarde y la noche.

Qué pasará con el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A diferencia del panorama lluvioso previsto para San Luis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un jueves 19 de noviembre completamente estable y caluroso, sin probabilidad de precipitaciones (0%) en ninguno de sus tramos horarios.

Con una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, el cielo estará mayormente nublado en la madrugada (18°C) y parcialmente nublado tanto por la mañana (21°C) como hacia la tarde (29°C), cerrando la noche con cielo mayormente nublado (23°C) y vientos leves a moderados del noreste y norte de entre 7 y 22 km/h.

Para el viernes 20 de noviembre, el ámbito porteño registrará un leve descenso de la temperatura máxima, con valores que oscilarán entre los 19°C de mínima y los 26°C de máxima.

Durante la madrugada y la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado sin lluvias (0% de probabilidad) y viento del este de 7 a 12 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche desmejorarán las condiciones con chaparrones aislados (10% a 40% de probabilidad de precipitación) y vientos leves del sector oeste de 7 a 12 km/h.